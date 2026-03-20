Trabzon'da down sendromlulardan oluşan koro ilk konserine hazırlanıyor

HATİCE DİLER - Trabzon'da Özel Bireyler Sanat ve Yaşam Kulübü bünyesinde kurulan ve tamamı down sendromlulardan oluşan koro, Dünya Down Sendromu Günü etkinlikleri kapsamında sahne almaya hazırlanıyor.



Trabzon Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Engelli Şube Müdürlüğüne bağlı Özel Bireyler Sanat ve Yaşam Kulübü, Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezinde down sendromlulara hizmet veriyor.



Kulüpte, down sendromluların sosyal, kültürel ve sanatsal gelişimlerini desteklemek amacıyla tiyatronun yanı sıra horon ve kolbastı eğitimleri de veriliyor.



Hazırladıkları çalışmaları özel günlerde sahneleyen, yaşları 9 ila 33 arasında değişen down sendromlular için bu yılki faaliyet planına ilk kez koro eklendi.



Özel Bireyler Sanat ve Yaşam Kulübü Koordinatörü Emre Yeşilyurt, AA muhabirine, kulübün gönüllülük esasına dayalı olarak kurulduğunu ve 6 yıldır Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet verdiğini söyledi.



Yaklaşık 40 kişinin yer aldığı kulüpte faaliyetlerin devam ettiğini belirten Yeşilyurt, "Hizmetlerimiz arasında çocuklarımızla birlikte tiyatro çalışmaları var. Folklor çalışmaları var yine bir kolbastı grubu kurduk. Saymış olduğum çalışmaların geneline baktığımızda Türkiye'de bu ilk." dedi.



- "Öz güven kazanıyorlar"



Aynı zamanda şehir tiyatrosu oyuncusu olan Yeşilyurt, 20 down sendromlunun yer aldığı koroda ailelerin de bir şarkıda çocuklarına eşlik edeceğini aktardı.



Bu tür sosyal faaliyetlerin önemli olduğunu vurgulayan Yeşilyurt, "Her yaşta çocuk var. Burada yaklaşık 10-12 yıldır birlikte olduğum çocuklar var. Onlara baktığım zaman çok ilerleme görüyorum. Gerek konuşmalarında gerek dışarıdaki sosyal yaşantılarında buranın onlara katmış olduğu çok şey var. Öz güven kazanıyorlar. Sahneye çıktıklarında, gösteriler sonunda alkış aldıkları zaman kendilerini çok güzel hissediyorlar." diye konuştu.



Yeşilyurt, hedeflerinin down sendromluların hayatına dokunacak bir oluşum kurmak olduğuna dikkati çekerek, "Sadece bir gün onları hatırlamayalım, her gün hatırlayalım amacımız oydu. Kalıcı bir ekip kuralım devam etsin dedik. Belki biz olmayacağız, başkaları bizim yaptığımız çalışmayı devam ettirecek ama devamlı olsun istedik. Bugün bu çocuklar var, yarın başka çocuklar gelip gidecekler. Böyle bir hayalimiz vardı, bunu da gerçekleştirdik." ifadesini kullandı.



Yeşilyurt, kulübe verdiği destekten dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç başta olmak üzere belediye çalışanlarına ve koroyu gönüllü olarak konsere hazırlayan müzisyenlere teşekkür etti.



- Aileleri de eşlik edecek



Dünya Down Sendromu Günü etkinlikleri kapsamında ilerleyen günlerde düzenlenecek etkinlikte sahne alacak down sendromlular, bir şarkıyı da aileleriyle seslendirecek.



Down sendromlu kızı ile koroda "Hayat Bayram Olsa" adlı şarkıyı seslendirecek Hatice Kartal, kulübün çocuğunun özgüveni ve iletişim kurma becerisini geliştirme noktasında çok büyük katkı sağladığını belirtti.



Kulüple kısa bir süre önce tanıştıklarını aktaran Kartal, "Böyle aktivitelerin olması bizim için çok değerli, çok kıymetli. İyi ki böyle şeyler var. Herkese çok teşekkür ediyoruz. Biz anneler için çok önemli, çok kıymetli bu tür etkinliklerin yapılması." dedi.



Trabzon Down Sendromlular Derneği Başkanı Ensar Öztürk ise 32 yaşındaki oğlunun kulüpten yararlandığını ve olumlu yönde faydasını gördüklerini dile getirdi.



Down sendromlu 26 yaşındaki Cihan Bahçekapılı da "Emre hocam hep uğraşıyor. Olguncan abim var, o da bize şarkı öğretiyor. İyi şarkı söylüyoruz. Çok mutluyuz, çok keyifliyiz." diye konuştu.

