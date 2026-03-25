        Trabzon'da okul sporları voleybol yarı final müsabakaları başladı

        Trabzon'da, okul sporları voleybol küçükler yarı final müsabakaları başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2026 - 13:58 Güncelleme:
        Yomra Spor Salonu'ndaki müsabakalara yurt içi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) 12 takım ve 240 sporcu katıldı.

        Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, AA muhabirine, müsabakalara ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

        Maçların kız ve erkekler kategorisinde 4 gün süreceğini belirten Arıcıoğlu, "Spor şehri ve ev sahibi olarak biz kendimize güveniyoruz. İnşallah verimli bir şekilde geçer. Türkiye şampiyonasında da hem okullarını hem şehirlerini güzel temsil ederler." diye konuştu.

        Arıcıoğlu, bu gibi organizasyonların çocukların sporla iç içe olmasına katkı sağladığına işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Biz Trabzon'da kış sporları hariç 55 branşta okul spor faaliyetleri yapıyoruz. Bu çocuklarımızı ileride milli takımlarda göreceğiz. Bunun çok değerli olduğunu düşünüyorum. Ya sporcu olacaklar ya da spor kültürü geliştirecekler. Herkes iyi sporcu ya da profesyonel sporcu olmayacak ama spor kültürünün gelişmesi açısından okul sporları çok önemli. Biz bütün okullarımızın bu faaliyetlere katılmasını istiyoruz."

        Arıcıoğlu, organizasyonda kızlar ve erkeklerde dereceye girecek iki takımın Aksaray'da yapılacak Türkiye finallerine katılmaya hak kazanacağını kaydetti.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        İran: Pakistan, ABD'nin teklifini bize iletti
        İran: Pakistan, ABD'nin teklifini bize iletti
        İran'dan ABD'ye: Topraklarımızı savunacağız
        İran'dan ABD'ye: Topraklarımızı savunacağız
        İddia: İran, Trump'ın 'barış' söylemine inanmıyor
        İddia: İran, Trump'ın 'barış' söylemine inanmıyor
        Enerji krizi sonrası elektrik ve doğalgaza zam var mı?
        Enerji krizi sonrası elektrik ve doğalgaza zam var mı?
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Saç saça baş başa girdiler! İki kadının trafik kavgası!
        Saç saça baş başa girdiler! İki kadının trafik kavgası!
        Osimhen'e Drogba modeli!
        Osimhen'e Drogba modeli!
        "Keşke böyle olmasaydı"
        "Keşke böyle olmasaydı"
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu
        "Okan Buruk'un verdiği söz tutuldu!"
        "Okan Buruk'un verdiği söz tutuldu!"
        Öğretmen baba ile kızı gözyaşına boğdu!
        Öğretmen baba ile kızı gözyaşına boğdu!
        Dünya Kupası yolunda rakip Romanya!
        Dünya Kupası yolunda rakip Romanya!
        Futbolcu cinayetinde kim neden tutuklandı?
        Futbolcu cinayetinde kim neden tutuklandı?
        5G’de tarihi adım
        5G’de tarihi adım
        Ölü doğduğunu ileri sürdüğü bebeği annesi gömdü!
        Ölü doğduğunu ileri sürdüğü bebeği annesi gömdü!
        "Rolden çıkamayan oyuncu tedavi olmalı"
        "Rolden çıkamayan oyuncu tedavi olmalı"
        Stresi azaltmak için bu kadar kahve yeter!
        Stresi azaltmak için bu kadar kahve yeter!
        "Bir anda çocuk manyağı oldum"
        "Bir anda çocuk manyağı oldum"
        En ucuz yolculuk hangi araçla mümkün?
        En ucuz yolculuk hangi araçla mümkün?
        "20 kilo verdim"
        "20 kilo verdim"

        Benzer Haberler

        Trabzon'da kız arkadaşına büyü yaptırmak isteyen kişi yaklaşık 500 bin lira...
        Trabzon'da kız arkadaşına büyü yaptırmak isteyen kişi yaklaşık 500 bin lira...
        Doç. Dr. Ayas, kemik tümörlerinde koruyucu cerrahinin önemine dikkati çekti
        Doç. Dr. Ayas, kemik tümörlerinde koruyucu cerrahinin önemine dikkati çekti
        Çaykara'da "Hüsn-i Hat ve Ebru" sergisi açıldı
        Çaykara'da "Hüsn-i Hat ve Ebru" sergisi açıldı
        Uzuv kaybı yerine koruyucu cerrahi: Kemik tümörlerinde yeni dönem
        Uzuv kaybı yerine koruyucu cerrahi: Kemik tümörlerinde yeni dönem
        Trabzon'da şehit kabirlerine tek tıkla ulaşım dönemi başladı Trabzon'da şeh...
        Trabzon'da şehit kabirlerine tek tıkla ulaşım dönemi başladı Trabzon'da şeh...
        Trabzonspor'da devre arası dokunuşu sahaya yansıdı
        Trabzonspor'da devre arası dokunuşu sahaya yansıdı