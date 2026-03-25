        Doç. Dr. Ayas, kemik tümörlerinde koruyucu cerrahinin önemine dikkati çekti

        Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Muhammet Salih Ayas, kemik tümörlerinin tedavisinde erken teşhis ve doğru cerrahi planlama sayesinde bir çok hastada uzuv kaybının önlenebildiğini belirtti.

        Giriş: 25.03.2026 - 12:02 Güncelleme:
        Doç. Dr. Ayas, yaptığı yazılı açıklamada, kemik tümörü cerrahisinde önemli bir dönüşüm yaşandığını belirterek, bu gelişmenin hem cerrahi tekniklerdeki ilerlemeler hem de tanı yöntemlerindeki hassasiyet artışıyla mümkün hale geldiğini ifade etti.

        Kemik tümörlerinin tedavisinde "ekstremite koruyucu cerrahi" yöntemlerinin daha fazla tercih edildiğini vurgulayan Ayas, "Günümüzde hedef sadece tümörü vücuttan uzaklaştırmak değil, aynı zamanda hastanın hareket kabiliyetini, günlük yaşam fonksiyonlarını ve genel yaşam kalitesini en üst düzeyde korumaktır." değerlendirmesinde bulundu.

        Ayas, bu yaklaşımın hastaların sosyal hayata daha hızlı ve sağlıklı şekilde dönmesine önemli katkı sağladığını, tedavi sürecinin tümörün biyolojik yapısına, yerleşimine ve yayılım durumuna göre şekillendiğini aktardı.


        Doğru tanının tedavi planlamasının en kritik aşamalarından birisi olduğunu vurgulayan Ayas, şunları kaydetti:


        "Biyolojik teknikler, hastaya özel geliştirilen protezler ve kemik transferleri sayesinde hem anatomik bütünlüğü yeniden sağlıyor hem de hastalarımızın fonksiyonlarını en iyi şekilde korumayı hedefliyoruz. Erken teşhis, doğru ve bilimsel tedavi yaklaşımı, sabırlı bir rehabilitasyon süreci sayesinde hastalarımızın yeniden sağlıklı ve aktif bir yaşama kavuşması mümkündür."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

