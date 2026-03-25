Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri Haberleri

        Trabzonspor, 161 hafta sonra en iyi galibiyet serisini elde etmek istiyor

        SELÇUK KILIÇ - Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında 4 Nisan Cumartesi günü Galatasaray'ı konuk edecek Trabzonspor, şampiyonluk yolunda çıkacağı önemli karşılaşmayı kazanması halinde ligde 161 hafta sonra en iyi galibiyet serisini elde etmiş olacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2026 - 11:08 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Süper Lig'in 27. haftasında ikas Eyüpspor'u deplasmanda 1-0 mağlup ederek, 148 hafta sonra art arda 5 maç kazanma başarısı gösteren Karadeniz ekibi, Galatasaray maçında da galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor.

        Ligde 27 haftada 60 puan toplayarak aynı puana sahip Fenerbahçe'nin averajla gerisinde 3. sırada yer alan bordo-mavililer, lider Galatasaray'ı mağlup etmesi halinde bir maç eksiği bulunan rakibi ile arasındaki puan farkını da 1'e düşürmüş olacak.

        Ligde deplasmanda Gaziantep FK'yı 2-1, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ve Zecorner Kayserispor'u 3-1, Çaykur Rizespor ve İkas Eyüpspor'u 1-0'lık sonuçlarla mağlup ederek son 5 maçından galip ayrılan bordo-mavili takım, Galatasaray'ı da yenmesi halinde 161 hafta sonra art arda 6 maç kazanarak en iyi galibiyet serisini gerçekleştirecek.




        - Şampiyonluk sezonunda 8 maçlık seri

        Şampiyon olduğu 2021-2022 sezonunda 23 ile 27. haftalar arasında Abdullah Avcı ile elde edilen 5 maçlık galibiyet serisini geçen hafta Fatih Tekke ile yakalayan Trabzonspor, gözünü bir başka seriye dikti.

        Avcı ile 2021-2022 sezonunun 8 ile 15. haftaları arasında 8 maç art arda kazanan Karadeniz ekibi, gelecek hafta Galatasaray'ı yenmesi durumunda söz konusu sezonun ardından ilk kez 161 hafta sonra art arda 6 maç kazanmış olacak.




        - Tekke ile 1 kez 4, 1 kez de 5 maçlık seri

        Trabzonspor, yaklaşık bir yıldır görevde bulunan teknik direktör Fatih Tekke ile 1 kez 4, 1 kez de 5 maçlık galibiyet serisi yakaladı.

        Bordo-mavililer, bu sezon 7 ile 10. haftalar arasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 4-3, Zecorner Kayserispor'u 4-0, Çaykur Rizespor'u 2-1 ve İkas Eyüpspor'u 2-0 yenerek 4 maçtan galibiyetle ayrılmış ve Galatasaray deplasmanında 0-0 berabere kalıp galibiyet serisini sürdürememişti.

        Karadeniz ekibi, bu sezonun son 5 haftasında ise Gaziantep FK'yı 2-1, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ve Zecorner Kayserispor'u 3-1, Çaykur Rizespor ve İkas Eyüpspor'u 1-0'lık sonuçlarla mağlup etti.

        Trabzonspor, ilk yarıda galibiyet serisini sonlandıran Galatasaray karşısında bu kez bir başka galibiyet serisini sürdürmenin mücadelesini verecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

