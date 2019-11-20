Trabzonspor'da neşeli antrenman Yusuf Sarı ve Cafer Tosun'a ise Brezilya usulü doğum günü kutlaması

Trabzonspor, Süper Lig'in 12. haftasında 23 Kasım Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdürdü. Neşeli geçen antrenmana geç gelen futbolcular alkışlanırken, Yusuf Sarı ve Cafer Tosun'a ise Brezilya usulü doğum günü kutlaması yapıldı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Teknik Direktör Ünal Karaman yönetiminde yapılan çalışmaya milli takım kamplarından dönmeyen Uğurcan Çakır, Hüseyin Türkmen, Ahmet Canbaz ve Sörloth'un yanı sıra sakatlığı devam eden Novak katılmadı. Ekuban ve Sturridge ise takımdan ayrı çalıştı.



Antrenman geç gelen oyuncular alkışlandı

Antrenman sahasında toplanan futbolcular, biraz geçen gelen arkadaşları Nwakaeme, Ekuban ve Sosa'yı alkışlamaları gülüşmelere neden oldu. Bordomavililer antrenmanda koşunun ardından taktiksel çalışmalar gerçekleştirdi.



Yusuf Sarı ve Cafer Tosun Brezilya usulü doğum günü

Antrenman sonrasında ise Yusuf Sarı ve Cafer Tosun için sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı. Ünal Karaman iki futbolcuya sağlıklı ve başarılı yeni yaşlar dilerken, takım arkadaşları ise Brezilya usulü kutlama yaparak, iki oyuncunun kafalarında yumurta kırıp, un serptiler. Trabzonspor Borçka Futbol Okulu’na bağlı sporcular da antrenmanı ziyaret ederek doğum gününe katıldılar.

Trabzonspor, MKA Ankaragücü maçı hazırlıklarını yarın yapacağı çalışma ile sürdürecek.

TRABZON 20 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:38

GÜNEŞ 07:07

ÖĞLE 12:12

İKİNDİ 14:43

AKŞAM 17:07

YATSI 18:30

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.