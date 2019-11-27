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Jose Bordalas: "Kolay bir maç olmayacak"

İHA

Getafe Teknik Direktörü Jose Bordalas, Trabzonspor'a karşı kolay bir maç olmayacağını söyledi.

Getafe Teknik Direktörü Jose Bordalas, Trabzonspor’a karşı kolay bir maç olmayacağını söyledi.
UEFA Avrupa Ligi C Grubu 5. haftasında Trabzonspor ile deplasmanda oynayacak olan İspanya temsilcisi Getafe Teknik Direktörü Jose Bordalas maçın oynanacağı Medical Park Stadyumu'nda basın toplantısı düzenledi.
Bordalas, Trabzonspor’a karşı kolay bir maç oynamayacaklarını belirterek, "Tabi ki bu kolay bir maç olmayacak. Futbol kolay değil. Futbolda her zaman iki ihtimal var. Önümüzde zor bir maç var. Kolay değil oynadıktan sonra göreceğiz. Karşımızda büyük bir takım var. Türkiye ligindeki yeri çok iyi. Kupaya da çok yakın durumda. Her bir futbolcusu ayrı ayrı yeteneklere sahip. Güçlü bir takım. Güzel bir maç olacağını düşünüyoruz. Avrupa Ligi'nde kazanmak zaten çok zor. Ancak takımın morali gayet yerinde. Evimizde oynadığımız son maçı da düşünürsek güzel bir lig oluyor. Şu an takımın kendine güveni oldukça yerinde. Bu da son şansımız kolay olmayacak. Ama takım gayet moralli bir şekilde geldi. Yarın da yine bir zafer kazanacağımızı umuyoruz. Oldukça hırslıyız. İki takım için de önemli bir maç olacak. Uzun bir yoldan geldik maç yorgunuyuz ama elimizden geleni yapacağız. Pazar günü bizim önemli bir maçımız var. Takvimimiz çok yoğun. Yarın da mücadeleci bir ekiple karşılaşacağız ve onlara da en iyi yanımızı göstermek zorundayız. Oyuncularımızı da rotasyon şeklinde değerlendirmeye devam edeceğiz” dedi.
Getafe takımının ön liberosu David Timor ise Avrupa Lig’inde oynayacakları iki maçın da çok önemli olduğunu belirterek, "Önümüzdeki iki maç da çok önemli. Avrupa Ligi hiç kolay değil. Önemli maçlar bizi bekliyor. Son üç maç oynadım. Tabi ki de rotasyonlar ihtiyaç sebebi ile doğuyor. Yarın önemli bir maçımız var. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız” ifadelerini kullandı.

TRABZON

27 Kasım 2019 Çarşamba

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