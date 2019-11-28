Trabzonspor - Getafe: 0-1

STAT: Medical Park

HAKEMLER: Andris Treimanis xx, Haralds Gudermanis xx, Aleksejs Spasjonnikovs xx (Letonya)

TRABZONSPOR: Erce Kardeşler x Majid Hosseini x (Dk. 70 Gaston Campi x), Ivanildo Fernandes x, Abdurrahim Dursun x, Serkan Asan x, Doğan Erdoğan xx, Fıratcan Üzüm x, Kerem Baykuş x (Dk. 89 Kamil Ahmet Çörekçi ), Abdulkadir Parmak xx, Donis Avdijaj x (Dk. 58 Behlül Aydın x), Muhammet Akpınar x

GETAFE: Leandro Chichizola xx Dakonam Djene xx, Bruno xx, Allan Nyom xx, Mathias Olivera xx, Francisco Portillo xx, Mauro Arambarri xx, Faycal Fajr xxx, Kenedy xxx (Dk. 85 Cucu x), Jaime Mata xxx (Dk. 73 David Timor x), Jorge Molina xx (Dk. 61 Angel x)

GOL: Dk. 50 Mata (Getafe)

SARI KARTLAR: Majid Hosseini, Serkan Asan (Trabzonspor) Fajr, Cucu, Nyom (Getafe)Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi C Grubu 5'inci maçında sahasında konuk ettiği Getafe'ye 1-0 mağlup oldu. Gruptan çıkma şansını kaybeden bordo mavililer, prestij gözüyle baktığı bu maçtaki sonuçla 1 puanda kalırken, Getafe ise puanını 9'a yükseltti.6'ncı dakikada Abdulkadir Parmak'ın savunmada kaptırdığı topla buluşan Molina'nın ceza sahasından sert şutu yanan auta çıktı.

16'ncı dakikada sol kanattan Fajr'in kullandığı serbest vuruşta top savunmadan döndü.

20'nci dakikada ceza sahasında savunman çaldığı topa dokunan Avdijaj'ın şutunu kaleci kornere çeldi.

22'nci dakikada Abdulkadir Parmak'ın pasıyla sol açıkta topla buluşan Fıratcan Üzüm rakibini de geçerek kaleye yerden şutunu kaleci kornere çeldi.

23'üncü dakikada sağ açıktan çalımlarla ceza alanı yanaşan Avdijaj'ın ortasında Chichizola'ın çeldiği topa Muahmmet müsait pozisyonda iyi vuruş yapamadı. Top yandan auta çıktı.

29'uncu dakikada kaleci Chichizola'ın degajında seken ve göğsüyle kontrol ettiği topa sert vuran Molina'nın şutu az farkla auta çıktı.

34'üncü dakikada gelişen Getafe atağında Olivera'nın sol kanattan yaptığı ortaya Molina ayak koydu, seken ve arka direğe yönelen topa Mata dokunamadı. Top, auta çıktı.

42'nci dakikada sol kanattan Fajr'in ortasında ceza alanında topla buluşan Aramarri'nin sert şutu az farkla üstten auta çıktı.

49'uncu dakikada Abdulkadir Parmak'ın kullandığı serbest vuruş kaleci Chichizola'da kaldı.

50'nci dakikada sağ kanattan etkili gelen Getafe'de, Kenedy'in yaptığı ortayı ceza alanında Mata kontrol etti. Mata'nın düzgün vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-1.

81'inci dakikada Abdulkadir Parmağın sol kanattan kullandığı serbest vuruşu arka direkte savuma son anda kornere çıkardı.

90'ıncı dakikada sol kanattan Cucu'nun ortasında ceza alında topla buluşan Fajr'in şutunu kaleci Erce kurtardı.

Karşılaşma, Getafe'nin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.



TRABZON 28 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 05:46

GÜNEŞ 07:16

ÖĞLE 12:14

İKİNDİ 14:40

AKŞAM 17:02

YATSI 18:27

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