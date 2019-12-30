Böyle ilçe tanıtımı görülmedi Trabzon’un Dernekpazarı ilçesinin kültürel tanıtımı için hazırlanan “Hayde Dernekpazarı” isimli müzikal tanıtım klibi, büyük beğeni topladı Klipte ünlü isimler de yer aldı

Trabzon’un Dernekpazarı ilçesinin kültürel tanıtımı için hazırlanan ve ünlü sanatçıların da yer aldığı “Hayde Dernekpazarı” isimli müzikal tanıtım klibi, yayınlandığı ilk saatlerden itibaren sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı.

Dernekpazarı Kaymakamlığının koordinesiyle gerçekleşen ve 1 yılı aşan çekim ve montaj süreci sonunda hazırlanan klipte ilçenin türküleri seslendirildi. Klipte sanatçılar, 7’de 70’e Dernekpazarı’nın farklı kesimlerinden işçiler, esnaflar, ev hanımları, emekliler, öğretmenler, iş adamları ve öğrencilerin yanı sıra Dernekpazarlı AraştırmacıYazar Sadık Albayrak ile Dernekpazarı Kaymakamı Murat Yıldız da yer aldı.

Kaymakam Yıldız ve Dernekpazarı halkı, sosyal medyada kısa sürede büyük beğeni toplayan klibe olan desteğinden ötürü, Dernekpazarlı olan Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Berat Albayrak’a teşekkür etti.

TRABZON 30 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:07

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