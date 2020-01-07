Trabzon’da 13 Ocak 2018 tarihinde pistten çıkarak taşındığı Yomra’da terk edilen Pegasus Havayollarına ait uçağın ardından bugün de İstanbul’da pistten çıkan uçağa Trabzon’dan esprili gönderme yapıldı. Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık, “Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pisten çıkan uçağa, otoparkımızda yer olmaması sebebi ile Yomra Belediyesi olarak talip olmadığımızı peşinen belirtmek isterim” dedi.



Pegasus Havayolarının AnkaraTrabzon seferini yaparken 13 Ocak 2018 akşamı Trabzon Havalimanı’na iniş yaptığı sırada pistten çıkan uçak, kazanın ardından da tırlarla taşındığı Trabzon’un Yomra ilçesinde terk edildi. Bugün ise Sabiha Gökçen Havalimanı’nda pisten çıkan Pegasus Havayolları'na ait yolcu uçağına Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık esprili gönderme yaptı. Sosyal medya hesabından Yomra’da terk edilen uçağın fotoğrafı paylaşan Bıyık, “Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pisten çıkan uçağa, otoparkımızda yer olmaması sebebi ile Yomra Belediyesi olarak talip olmadığımızı peşinen belirtmek isterim” ifadelerini kullandı.



Bıyık, Trabzon’un Yomra ilçesinde terk edilen uçak ile ilgili, uçağın başlarına bela olduğunu belirterek birçok proje üzerinde çalıştıklarını ancak akıbeti konusunda kesin karar vermediklerini söylemişti.

TRABZON 07 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:08

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