Trabzonspor, Beşiktaş karşısında ilkler peşinde

Trabzonspor, deplasmanda oynayacağı Beşiktaş maçını kazanarak 36 sezon sonra bir ilke imza atmaya hazırlanıyor. Bordomavililer sahadan 3 puanla ayrılması halinde 1983'den sonra rakibi karşısında üç maç üst üste kazanmış olacak.

Süper Lig'in 23. haftasında Trabzonspor, 22 Şubat Cumartesi deplasmanda Beşiktaş'a konuk olacak. Bordomavililer lider olarak gittiği İstanbul'da , sahadan üç puanla ayrılması halinde bir çok ilklere de imza atmış olacak.



36 sezon sonra bir ilk başarmış olacak

Trabzonspor, ezeli rakibi Beşiktaş karşısında 36 sezon sonra bir ilk başarmak için mücadele edecek. Karadeniz ekibi , siyahbeyazlı takım karşı galip gelmesi halinde 1983 yılından sonra ilk kez üst üst rakibi karşısında üç maçı kazanmış olacak.



15 sezon sonra bir ilk daha yaşanabilir

Trabzonspor’u liderliğe taşıyan teknik direktör Hüseyin Çimşir, ligde 4’te 4 yaparak müthiş bir başlangıca imza attı. Genç hoca bu hafta da Beşiktaş’ı yenmesi halinde , kendisi gibi 20042005 sezonunun devre arasında göreve başlayan Şenol Güneş’in 5 maçlık serisini yakalamış olacak.



Sörloth, Beşiktaş'a karşı gol atarsa bir ilke imza atacak

Bu sezon Süper Lig'de 17 golü bulunan Alexander Sörloth, 201415 sezonunda bordomavili takımın formasına giyen Oscar Cardozo'yu sezon tamamlanmadan yakalamıştı. Beşiktaş karşısında golle tanışması halinde bir ilke imza atacak olan Norveçli oyuncu Shota Arveladze'nin 199596'da 25 gol atmasının ardından 25 yıl sonra Trabzonspor formasıyla bir sezonda rakip fileleri en fazla havalandıran yabancı oyuncu olacak.



Son 15 sezonun en iyi serisini elde edebilir

Trabzonspor, rakibi Beşiktaş karşısında galibiyetle ayrılması durumunda 20032004 sezonundaki 11 maçlık galibiyet serisinin ardından son 15 sezonun en uzun galibiyet serisine ulaşacak. Ligde başarılı bir performans sergileyen bordomavililer, Beşiktaş karşısında alacağı 3 puanla 15 sezon sonra yeni bir rekora imza atmış olan Karadeniz ekibi galibiyet serisini 7 maça çıkartacak.

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