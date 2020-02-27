Ersel Aslıyüksek: "Takımımızın hedefi ile benim hedeflerim aynı"

TFF 2. Lig Beyaz Grupta mücadele eden Hekimoğlu Trabzon FK'nın başarılı oyuncusu Ersel Aslıyüksek, takımın hedefleriyle kendi hedeflerinin aynı olduğunu belirterek, Afjet Afyon ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile yaşadığı şampiyonlukları Hekimoğlu Trabzon FK'da da yaşamak istediğini söyledi.

Devre arası transfer döneminde Hekimoğlu Trabzon FK'nın kadrosuna kattığı Ersel Aslıyüksek, Trabzon'un bir futbol şehri olduğunu belirterek, "Bende Karadenizli olduğum için hiç yabancılık çekmediğim bir şehir. Kısa sürede adapte oldum. Ben sıcak kanlı insanım. İnsanları kolay sahiplenirim. Benim karakter yapımda kin nefret yok. Hep sevgi ve saygı var. İnsan kendin kendini sevdirir. Bende onlardan biriyim. Arkadaşların yaklaşımı da iyi oldu. Buraya geldiğim için çok mutluyum. Hedefi olan takıma geldim. Benim hedeflerim var. Hedeflerim olduğu için başarıya aç bir oyuncuyum. Afjet Afyon ile, Erzurum ile şampiyonluk yaşadım. Bu kez Hekimoğlu Trabzon FK neden olmasın. O gücümüz ve kalitemiz var. Play off’tan çıkacak inanca sahibiz” dedi.



"Vefasız insanı hiç sevmem"

Futbolun severek yaptığı bir iş olduğunu vurgulayan başaralı oyuncu, "Evcimen bir insanım. Aile bağları iyi olan oyuncu başarılı olur. Aileme her daim yardım ederim. Çünkü benim üzerimde ailemin çok emeği var. Hayırlı evlat olmaktan asla vaz geçmem. Vefasız insanı hiç sevmem, vefalı insan vicdanlı insandır. Başımın tacıdır” ifadelerini kullandı.



"Hekimoğlu Trabzon FK'da Şampiyonluk hayalim var"

Bir oyuncunun en az 12 ile 15 yıl oynaması gerektiğini belirten Ersel Aslıyüksek , "Futbolu vücudumuzla yapıyoruz. Vücudumuza bakmazsak o da bize bakmaz. Bir futbolcu en fazla 12 ile 15 yıl oynayabiliyor. Aktif olarak para kazanıyor. Bir sakatlıkta hayatı bitiyor. Ben çok dikkat ederim. Saha dışında halı sahada oynamam. Saha dışındaki futbolla ilgili aktivitelere pek katılmam. Çünkü kendimizi korumalıyız. Vücudumuzu korumalıyız. Ben insan olarak işime saygı duyup vücudumu koruyup kollamalıyım. Beslenmeden tutun sakatlığa kadar. Hatta eğitim olarak kendimi geliştirip bedenimi doldurmam gerekiyor. Çünkü o beden bana kazandırıyor. Sahada tüm bedenimi ortaya koyarım. Enerjimi harcarım. Yenilgiyi kolay kolay kabul etmem. İlk kendimi sorgularım. Nerede hata yaptım. Eksiklerim neydi. Başkasını suçlayarak kendi eksiklerimi asla göremem. Yaşım 27 oldu. Milli takım hayalim var. Süper lig hayalim var. Oynadığım Hekimoğlu Trabzon ile şampiyon olma hayalim var. Bunları gerçekleştirmek istiyorum” dedi.

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