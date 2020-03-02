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Daniel Sturridge, Trabzonspor'dan neden ayrıldığını açıkladı

İHA

Trabzonspor ile karşılıklı anlaşarak yolları ayıran İngiliz futbolcu Daniel Sturridge, yasaklı olduğu için Trabzonspor'a katkıda bulunamayacağından takımdan ayrıldığını açıkladı.

Daniel Sturridge, Trabzonspor'dan neden ayrıldığını açıkladı

Trabzonspor ile karşılıklı anlaşarak yolları ayıran İngiliz futbolcu Daniel Sturridge, yasaklı olduğu için Trabzonspor'a katkıda bulunamayacağından takımdan ayrıldığını açıkladı.
Karadeniz ekibine sezon başında büyük umutlarla transfer edilen yıldız oyuncu Daniel Sturridge, sosyal medyadan yayımladığı video ile bordomavili kulüpten ayrılışını anlattı.

Sturridge, “Herkese merhabalar” diyerek konuşmasına başladığı videoda, yaşadığı sıkıntıları ve zorlukları dile getirerek şunları söyledi:
“Son birkaç yıldır çok uzun süredir devam eden bir süreç oldu ve futboluma konsantre olmak zor oldu ve adil olmak gerekirse çılgınca geçen birkaç gündü. Sadece şunu söylemek istiyorum; profesyonel futbolcuların ailelerini yakın arkadaşlarıyla konuşabilmeleri için kampanya yapmaya devam edeceğim. Düşünüyorum ki, gerçekten ceza alma riski olmadan bahis şirketleri, bu uygulamalar ve insanları futbolcular ve kulüpler üzerine bahis oynatan sistemler durdurulmalı. Dava heyeti de benim bahis oynamadığıma karar verdi, gerçekten oynamadım. Başka hiç kimse de bahse girmedi. Temyiz görüşmesinin tersine döndüğü haberlerini duymak benim için çok hayal kırıcı ve üzücü oldu. Bununla birlikte, asıl yüksek nitelikteki görüşün kararı benim için yıkıcı oldu."

Kendisi için sezonun bittiğini söyleyerek konuşmasına devam eden Sturridge, “Benim için sezon bitti. Evet, harap oldum ve bu yüzden kendimi rahatsız hissediyorum ve yasaklı olduğum için katkıda bulunamayacağım bir ekipten ücret almaya devam etmenin doğru bir şey olduğunu düşünmüyorum ve sözleşmemi karşılıklı olarak feshetmek için Trabzonspor ile karşılıklı bir anlaşma yaptım. Bu yüzden, Trabzonspor ailesinde oyuncularından taraftarlarına, teknik personelinden, sağlık ekibine, başkan ve başkan yardımcılarına teşekkür etmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

Sturridge, videonun son bölümünde kendisine iletilen mesajlara minnettar olduğunu belirterek, "Sadece şunu söylemek gerekirse, beni davet ettiğiniz ve futbolumun keyfini çıkarmama izin verdiğiniz için sizlere çok minnettarım. Ayrıca, beni destekleyen ve bana iyi dileklerini gönderen herkese teşekkür etmek istiyorum. Gönderilen mesajlar beni çok mutlu etti. Açıkçası benim için zor bir zaman, bu yüzden bunu takdir ediyorum ve oldukça minnettarım. Çok teşekkür ederim” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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