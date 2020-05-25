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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Trabzonspor, Sosa ve Novak için yeniden harekete geçiyor

İHA

Trabzonspor, Süper Lig'in tamamlanmasıyla sözleşmeleri sona erecek olan Jose Sosa ve Novak konusunda yeniden harekete geçiyor. Başkan Ahmet Ağaoğlu, korona virüs nedeniyle iki oyuncuyla ara verilen transfer görüşmelerine Trabzon'a gelerek yeniden start verecek.

Trabzonspor, Sosa ve Novak için yeniden harekete geçiyor

Trabzonspor, Süper Lig’in tamamlanmasıyla sözleşmeleri sona erecek olan Jose Sosa ve Novak konusunda yeniden harekete geçiyor. Başkan Ahmet Ağaoğlu, korona virüs nedeniyle iki oyuncuyla ara verilen transfer görüşmelerine Trabzon’a gelerek yeniden start verecek.
Trabzonspor, bu sezon sözleşmeleri sona erecek olan Jose Sosa ve Filip Novak konusuna son noktayı koymak istiyor. Korona virüs nedeniyle görüşmelerin durduğu transferlerde, taraflar arasında önümüzdeki günlerde sıcak gelişmeler yaşanacak. Başkan Ahmet Ağaoğlu, Trabzon’a gelerek iki oyuncuyla yapılacak olan görüşmeleri birebir yakından yürüterek sonuçlandırmaya çalışacak.

Ağaoğlu sonuç almayı hedefliyor
Korona virüs öncesi iki oyuncuyla da prensip anlaşmasına varmasına rağmen salgının ortaya çıkmasından sonra görüşmelerin durduğu transferde taraflar bu hafta yeniden bir araya gelerek görüşmelere start verecek. Korona virüs sonrası futbol camiası büyük bir ekonomik sıkıntı yaşarken, bu sürecin etkilerini hesap eden Karadeniz ekibi, mali planlama doğrultusunda iki oyuncunun transferinde yeni bir yol haritasıyla teklif sunacak. Başkan Ahmet Ağaoğlu’nun bizzat yürüteceği görüşmelerde bordomavililer sonuç almayı hedefliyor.

Yönetim işi sıkı tutuyor
Bordomavili yönetim Jose Sosa ve Filip Novak’ın takımda kalmasını istiyor. Teknik Direktör Hüseyin Çimşir, gerek saha içinde gerekse saha dışında takıma önemli katkı sağlayan kaptan Sosa ve savunmada önemli işlere imza atan Novak’ın gelecek sezon da kadroda görmeyi arzuluyor. İki oyuncuyla transfer görüşmelerine yeniden start verecek olan bordomavili kulüp şampiyonluk yolunda oyuncuların kafası karışmaması için işi sıkı tutuyor.

Sosa ile özel görüşme
Trabzonspor’daki futbol kariyerini takım kaptanı olarak şampiyonlukla taçlandırmak isteyen Jose Sosa ile ilgili ülkesi Arjantin’de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Yıldız oyuncunun ismi eski takımı Estudiantes ile anılması ve yoğun bir isteğin olması üzerine düşünceli olan Sosa ile başkan Ahmet Ağaoğlu görüşerek oyuncunun düşüncelerini alacak. İkili arasında yapıılacak zirvede fikir alışverişinde bulunacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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