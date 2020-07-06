Trabzonspor, şampiyon olduğu sezonu hatırlattı

Trabzonspor, Süper Lig'de bu sezon Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'a karşı yenilgi yüzü görmeyerek şampiyon olduğu 198384 sezonunu hatırlattı.

Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Galatasaray'ı 31 mağlup eden Trabzonspor, 35 sezon sonra Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray karşısında yenilgi yüzü görmeyerek şampiyon olduğu sezonu hatırlattı. Şampiyon olduğu 198384 sezonunda rakipleri karşısında 3 galibiyet, 3 beraberlik alan bordomavililer, bu sezon da aynı başarıyı gösterdi.

Karadeniz ekibi söz konusu sezonda evinde Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'a karşı oynadığı 3 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Siyahbeyazlı takımı 31, Galatasaray'ı 10 mağlup ederken, Fenerbahçe ile 00 berabere kaldı. Deplasmanda ise 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti. Beşiktaş ile 00 ve Galatasaray ile 22 berabere kalan Karadeniz ekibi, sarılacivertlileri ise 10 mağlup etti. Trabzonspor, 198384 sezonunda söz konusu takımlardan 12 puan çıkardı.

Bordomavili takım, bu sezon ise sahasında Beşiktaş'ı 41, Fenerbahçe'yi 21 mağlup etti. Galatasaray ile ise 11 berabere kaldı. Deplasmanda Galatasaray'ı 31 mağlup eden Trabzonspor, Fenerbahçe karşısında 11, Beşiktaş karşısında ise 22'lik beraberlikle sahadan ayrıldı. Karadeniz ekibi şampiyon olduğu 198384 sezonunda olduğu gibi söz konusu takımlardan 12 puan çıkardı.

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