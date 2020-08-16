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Rize’de toplu açılış töreni ve incelemelerde bulunmak için hafta sonunu baba ocağında geçiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Trabzon’dan ayrıldı.

Toplu açılış töreni ve incelemelerde bulunmak için cuma günü baba ocağı Rize’ye gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, RizeArtvin Havalimanı'ndaki incelemesinin ardından helikopter ile Trabzon'un Of ve Hayrat ilçelerinde yaşanan sel ve heyelanların zarar verdiği bölgeyi havadan inceledi. Helikopterle Trabzon Havalimanına gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan Trabzon’dan ayrıldı.

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