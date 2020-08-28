Çömlekçi’de yıkımlar yeniden başladı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) Trabzon'da Çömlekçi Kentsel Dönüşüm Projesi hayata geçiriliyor. Proje kapsamında Ortahisar ilçesi Çömlekçi Mahallesi için açılan acele kamulaştırma davası sonucunda 27 binanın yıkımına başlandı.

TOKİ tarafından Trabzon'un Ortahisar ilçesi Çömlekçi Mahallesi'nde Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi kapsamında inşa edilecek 106 konut ile 20 dükkanın ihalesi 29 Temmuz tarihinde yapıldı. Trabzon Büyükşehir Belediyesi, inşaatın başlaması için alanda bulunan 27 binanın yıkım çalışmalarını gerçekleştiriyor.

Trabzon Büyükşehir Belediyesinden konu ile ilgili yapılan açıklamada, “Çömlekçi Mahallesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi 1. Etap 1. Bölge 106 adet konut ve 20 adet dükkan inşaatı ile altyapı ve çevre düzenlemesi işine ait yapım ihalesi 29.07.2020 tarihinde yapıldı. Çömlekçi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi kapsamında ihalesi yapılan alandaki 27 adet parsele acele kamulaştırma davası açılmıştır. 24 adet parselin acele kamulaştırma davası sonuçlanmış olup, toplam 34 milyon 911 bin 65,09 TL kamulaştırma bedeli hak sahiplerine ödenmiştir. Acele kamulaştırma davası biten 24 adet parseldeki taşınmazların tahliyeleri tamamlanmış olup, gerçekleştirilen yıkım ihalesi sonucu yıkımlarına başlanmıştır” ifadeleri kullanıldı.

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