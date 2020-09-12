Trabzonspor yönetimde olağanüstü toplantı

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Trabzonspor Yönetimi, Beşiktaş maçı öncesi yaşanan Alexander Sörloth krizi sonrası Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde olağanüstü toplantıya girdi.

Süper Lig'in ilk haftasında 13 Eylül Pazar günü sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak olan bordomavililer, Alexander Sörloth krizine çözüm arıyor. Trabzon'a izinsiz olarak dönmeyen oyuncu için bordomavili kulüp yasal işlemleri başlatırken, yönetim ise Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde olağanüstü toplanarak yaşanan krizde izlenecek yol haritaları üzerinde değerlendirme yapıyor. Sörloth'ün restine karşılık ise Karadeniz ekibi bir taraftan Alman Kulübü Leipzig ile pazarlıklarını yürütüyor.

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