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Trabzonspor-Beşiktaş maçından notlar

DHA

Trabzonspor-Beşiktaş maçından notlar


Fatih TURAN/TRABZON, (DHA) Süper Lig 2020-2021 sezonunun ilk haftasında Trabzonspor, evinde Beşiktaş´ı konuk etti. Karşılaşmanın hakemliğini Ali Şansalan üstlendi. Şansalan´ın yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve daha önce açıklanan ancak koronavirüs testinin pozitif çıkması nedeniyle hakem kadrosundan çıkarılan Volkan Narinç´in yerine Serkan Olguncan yaptı. Siyah-beyazlılarda ise mücadele öncesi koronavirüse yakalanan, izolasyon sürecindeki teknik direktör Sergen Yalçın´ın yerine ise takımın başında yardımcı antrenör Murat Şahin yer aldı.
Koronavirüs pandemisi sebebiyle seyircisiz oynanan maçta, Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadı´nda Beşiktaş´ı ağırlayan bordo-mavililerde, teknik direktör Eddie Newton, karşılaşmaya "Uğurcan, Serkan, Hüseyin, Campi, Kamil Ahmet, Abdulkadir Parmak, Flavio, Guilherme, Nwakaeme, Abdülkadir Ömür, Ekuban" ilk 11'i ile başladı. Konuk ekipte ise karşılaşma öncesi koronavirüse yakalanıp, izolasyonda bulunan teknik direktör Sergen Yalçın´ın yerine takımın başında yer alan yardımcı antrenör Murat Şahin sahaya, "Ersin, Necip, Welinton, Vida, N'Sakala, Atiba, Oğuzhan, Mensah, Hasic, Boyd, Larin" 11´iyle çıktı. Maçı televizyondan takip edip notlar alacak Sergen Yalçın, yardımcı antrenör Murat Şahin´le taktiksel konularda telefonla irtibat kurdu.
MAÇIN HAKEMLERİ
Süper Lig 2020-2021 sezonunun açılışına denk gelen dev maçın hakemliğini Ali Şansalan üstlendi. Şansalan´ın yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve koronavirüs testinin pozitif çıkması nedeniyle hakem kadrosundan çıkarılan Volkan Narinç´in yerine Serkan Olguncan yaptı.
YENİ TRANSFERLER İLK 11'DE
Transfer döneminde kadrolarını güçlendiren 2 takımın yeni oyuncuları da müsabakada forma şansı buldu. Siyah-beyazlı ekipte sakatlığı bulunan Georges-Kevin N´Koudou ile lisansı henüz çıkarılmayan Francisco Montero kadroda yer almadı.
SÖRLOTH´UN YERİNE EKUBAN
Trabzonspor´da ise sakatlıkları bulunan yeni transferler Salih, Trondsen ve Marlon´un yanı sıra Pereira, Yusuf Sarı, Hosseini de forma giyemedi. Trabzonspor Teknik Direktörü Eddie Newton; ülkesinin milli takım kampına katılan ve aradan dört gün geçmesine karşın kente dönmemesi üzerine bordo-mavili kulüp tarafından hakkında hem idari hem disiplin soruşturması başlatılan Norveçli golcü Sörloth´un yokluğunda hücum hattında Ekuban´la gol aradı.
SEZONA ÇUBUKLU FORMAYLA MERHABA
Trabzonspor, yeni sezonu açtığı evindeki zorlu maçta, Beşiktaş karşısında yeni çubuklu forması ile mücadele etti. Bordo mavililerde yeni transferlerden sadece Brezilyalı orta saha Flavio 11´de forma şansı buldu. Diğer yeni transfer Plaza ise yedek kulübesinde yer aldı. Ayrıca kiralık sözleşmesi sona eren Edgar da yedekler arasında sahaya çıktı.
DAHA ÖNCE LİGDE 2 KEZ İLK HAFTADA KARŞILAŞTILAR
Trabzonspor ile Beşiktaş, Süper Lig tarihinde 3´üncü kez bir sezonun ilk haftasında karşılaştı. Daha önce İstanbul´da oynanan 2011 ve 2013 sezonlarındaki 2 açılış karşılaşmasında taraflar birer galibiyet aldı. Trabzonspor´un 2-0 galibiyetiyle 11 Ekim 1973´te başlayan 47 yıllık rekabette, geride kalan 130 resmi karşılaşmanın 53´ünü Beşiktaş, 45´ini bordo-mavili ekip kazanırken, 32 maçta ise taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı. Siyah-beyazlıların 179 golüne, bordo-mavililer 145 golle karşılık verdi. Geçen sezon oynanan karşılaşmalarda bordo-mavililer deplasmanda 2-2 berabere kalırken, Medical Park Stadyumu´nda oynanan mücadele ise siyah-beyazlı rakibine 4-1´lik üstünlük sağladı.
STAT SALGIN TEDBİRLERİ KAPSAMINDA DEZENFEKTE EDİLDİ
Öte yandan, Medical Park Stadı, karşılaşma öncesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında dezenfekte edildi. Stadyumda soyunma odaları başta olmak üzere, basın toplantısı salonu gibi kapalı alanlar ve yedek kulübeleri uzman ekiplerce arındırıldı. Ayrıca futbolcuların kullanımı için soyunma odalarına hijyen kitleri yerleştirildi. Saha içinde ve basın tribünü, foto muhabirleri odası gibi pek çok noktaya dezenfektan ünitesi konuldu.DHA-Spor Türkiye-Trabzon Fatih TURAN
2020-09-13 20:20:25

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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