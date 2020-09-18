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Ahmet Ağaoğlu: Sörloth'un gidişinden sonra 2-3 oyuncu alabiliriz

DHA

Ahmet Ağaoğlu: Sörloth'un gidişinden sonra 2-3 oyuncu alabiliriz


Selçuk BAŞAR-Nurullah CABRİ/TRABZON, (DHA) Trabzonspor, Süper Lig´in 2´nci haftasında yarın deplasmanda Yukatel Denizlispor ile oynayacağı karşılaşma için Denizli´ye hareket etti. Bordo-mavili kulübün başkanı Ahmet Ağaoğlu, kafilenin deplasmana hareketi öncesi yaptığı açıklamada, "Alexander Sörloth´un gidişinden sonra 2-3 takviye oyuncu alabiliriz" dedi.
Ligde yarın oynayacağı Denizlispor maçının hazırlıkları için son idmanını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´nde yapan Trabzonspor, ardından otobüsle Trabzon Havalimanı´na giderek özel uçakla Denizli´ye hareket etti. Bordo mavililer, yarın saat 16.00´da Denizli Atatürk Stadyumu´nda Yukatel Denizlispor karşısında 3 puan mücadelesi verecek.
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, kafilenin hareketi öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Geçen sene 16.5 milyon Euro olan profesyonel kadrolu maaş maliyetini bu sene 12 milyon Euro´ya düşürdüklerini kaydeden Ağaoğlu, "Diğer takımların transferlerini örnek veriyorlar. Onların gelirleri Trabzonspor´un 4-5 katı. Dolayısıyla böyle bir transfer limit bütçelerinin olması son derece doğaldır. Biz elimizdeki bu sınırlı bütçe ve gelirle takımlara karşı şampiyonluk mücadelesi veriyoruz. Bugün yoğun bir şekilde sosyal medya hesaplarında her konuda anlaşılmış, protokol imzalanmış ama yönetim ağır davrandığı için Arsenal´in de o bölgede oyuncuya ihtiyacı olduğu için böylesine önemli bir transfer gerçekleştirilememiş deniyor. Saf duygularla bu takımı destekleyen taraftar bu tür haberlere ister istemez itibar ediyor. Bu takımdan elinizden oyuncu çıkaramadan transfer yapma şansımız yok. Bizim 2 milyon ve 2.5 milyon gibi net maaşı olan hiçbir oyuncuyla temasımız olmadı" dedi.
"2-3 TAKVİYE OYUNCU ALABİLİRİZ"
Başkan Ağaoğlu, Alexander Sörloth´un kendilerine 375 bin Euro´ya kiralık geldiğini, 1 yıl sonra ise 11-12 milyon Euro gibi bir gelir bırakarak, bir sonraki transferinden de pay bırakarak gideceğini söyledi. Ağaoğlu, "Alexander Sörloth´un gidişinden sonra 2-3 takviye oyuncu alabiliriz. Alexander Sörloth´la alakalı yapılan birtakım eleştiriler var, bonservisi zamanında alınsaydı diye. Sörloth´un anlaşması şu şekilde oldu; 2020-2021 sezonunda oyuncu maçların yüzde 50´sinden fazlasını oynarsa 6 milyon Euro karşılığında Trabzonspor opsiyonu kullanırsa transferi gerçekleşebilir. Oynamadığımız bir sezonla ve hakkımız olmayan bir bonservisi alma şansımız yok. Bizim bir de limit problemimiz var. Gelmiş olduğumuz noktada 15 gündür devam eden görüşmelerde Crystal Palace, Trabzonspor ve Leipzig üç kulüp görüşüyor. Eğer olabilecekse de Türk futbol tarihinde pek eşi benzeri olmayan bir anlaşma içerisinde oyuncu Leipzig Kulübü´ne transfer olacak. Bir de şu unutulmasın; Alexander Sörloth geldiği zaman yapılan bütün eleştiriler bugün gibi bizim de hafızamızda. Aynı zamanda oyuncunun da hafızasında. Giderken de farklı eleştirilerde bulunmak pek doğru değil. Netice olarak Trabzonspor Kulübü´ne 375 bin Euro´ya kiralık gelmiş, 1 yıl sonra 11-12 milyon gibi bir gelir bırakarak, bir sonraki tranferinden de pay bırakarak giden bir oyuncudan bahsediyoruz. Türk futbol tarihinde böyle bir uygulamayla saılan ilk futbolcu olacak" diye konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Takımın gidişi
- Ahmet Ağaoğlu açıklama
 DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selçuk BAŞAR/Nurullah CABRİ
2020-09-18 18:45:08

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