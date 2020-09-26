Trabzon'da doktora tehdit: Çocuklarını yetim bırakmak istemem, kenti terk et (3)

SERBEST BIRAKILDI
Trabzon'da, aile hekimi Yılmaz Babuçtu'yu telefonla arayarak tehdit eden şüpheli Tuncay Y. (48), sevk edildiği Of İlçe Adliyesi'nde tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. DHA-Genel Türkiye-Trabzon Doğancan İLEK
2020-09-26 21:16:17
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