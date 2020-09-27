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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Trabzonspor'da Benik Afobe fırtınası

İHA

Trabzonspor'da Benik Afobe fırtınası

Trabzonspor'un yeni transferi Demokratik Kongolu forvet Benik Afobe, Yeni Malatyaspor maçında attığı gollerle fırtına gibi eserken, Alexander Sörloth'ün ardından bordomavililere rahat bir nefes aldırdı.
Trabzonspor'un yeni transferi Afobe, İngiltere Premier Lig, Championship ve İngiltere Lig 1 olmak üzere 9 takımda top koşturdu. Son olarak İngiltere Championship ekiplerinden Stoke City'de oynayan 27 yaşındaki oyuncuyu Trabzonspor 1 yıllığına kiraladı. Futbol kariyerinde ilk kez İngiltere dışına çıkan başarılı futbolcu, yeni takımıyla ilk çıktığı Denizlispor maçında büyük bir beğeni toplarken, Karadeniz ekibinin evinde ağırladığı Yeni Malatyaspor maçında ise performansıyla ve attığı 2 golle takımını rahatlatarak, kendi adına da önemli bir çıkışa imza attı.

İç sahadaki ilk maçında 2 gol
Süper Lig'in 2. haftasında 19 Eylül Cumartesi günü deplasmanda oynanan Denizlispor müsabakasında görev alan Benik Afobe, 15 Eylül Salı günü Trabzon'a gelmişti. Karadeniz ekibiyle iki kez antrenman yaptıktan sonra Denizli deplasmanına giden golcü oyuncu, ilk 11'de başladığı maçta isteği ve arzusuyla başta Teknik Direktör Eddie Newton ve spor kamuoyu tarafında beğeni kazandı. Süper Lig gol kralı Sörloth'ün ardından bordomavili takımın hücum hattına getirdiği hareketlilik dikkat çeken Benik Afobe, Medical Park Stadyumu'nda çıktığı ilk resmi maçta attığı 2 golle takımına önemli katkı sağlarken, bordomavilileri ise önümüzdeki günler adına rahatlattı.

Afobe, "Kendimi Sörloth ile kıyaslamak istemiyorum"
Çok kaliteli bir takım olduklarını ve bunu herkese göstermek istediklerini belirten Afobe, "Bir hücum oyuncusu için ilk gol çok önemlidir. O gol geldikten sonra çok daha rahat olursunuz ve her gün üzerine koyarak ilerlemek istersiniz. Her forvet oyuncusunun ihtiyacıdır gol atmak ve bende bunu yapmaya çalışıyorum. Geçtiğimiz sezon Sörloth burada önemli işler yaptı. Başarılı işlere imza attı. Kendimi onunla kıyaslamak istemiyorum. ama bende kendi kalitemi ve yeteneklerimi ortaya koymak istiyorum.

İngilizler uyandı
İngiltere Premier Lig ve Championship'de aradığını bulamayan Benik Afobe, Karadeniz temsilcisinde yeni bir başlangıç yapmak için Yeni Malatyaspor maçında önemli bir adım attı. Geçtiğimiz sezon geçirdiği ağır sakatlıkla birlikte sorunlar yaşayan Demokratik Kongo asıllı futbolcu, ilk yurt dışı tecrübesi olan Trabzonspor'da kendisini göstererek Alexander Sörloth'ü aratmamak için büyük bir mücadele verecek. Yeniden Avrupa'nın yolunu tutmayı hedefleyen golcü oyuncu için Karadeniz ekibi satın alma opsiyonu koymak istese de İngiliz Kulübü Stoke City ise böyle bir teklife sıcak bakmadı.
Crystal Palace'ın Trabzonspor'a 350 Bin Euro karşılığında kiraladığı ve satın alma opsiyonu koydurmasıyla başlayan süreçte Sörloth, Süper Lig'de patlama yapmıştı. Performansıyla ve attığı gollerle dikkatleri üzerine çeken Norveçli oyuncu 20+2 Milyon Euro karşılığında Bundesliga ekibi Leipzig'e transfer olmuştu. Bu transfer İngiltere'de tartışılırken, Stoke City ise Crystal Palace gibi olası transferde pay vermemek için satın alma opsiyonu koydurmazken, opsiyon hakkını ise Trabzonspor'un kabul edemeyeceği rakamlarda tuttu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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