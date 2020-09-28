Karadeniz Sahil Yolu'nda zincirleme kaza: 5 yaralı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Fatih TURAN/TRABZON, (DHA) TRABZON´da, Karadeniz Sahil Yolu'nda 6 aracın karıştığı zincirleme kazada, 5 kişi yaralandı. Yolda yaklaşık 2 saat aksayan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaza, sabah saatlerinde, Karadeniz Sahil Yolu Değirmendere mevkisinde meydana geldi. Rize´den Trabzon´a giden sürücüsünün ismi bilinmeyen 61 K 1988 plakalı kamyon, iddiaya göre, kontrolden çıkıp, viyadük girişindeki otomobile çarptı. Kamyon ve otomobil dışında 4 aracın daha karıştığı zincirleme kazada, 5 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalede bulunan 5 yaralı, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kaza sonrası yolda uzun araç kuyruğu oluştu. Yaklaşık 2 saat aksayan ulaşım, araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından normale döndü. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Trabzon

2020-09-28 11:32:40



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.