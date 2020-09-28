Karadeniz Sahil Yolu'nda zincirleme kaza: 5 yaralı

Fatih TURAN/TRABZON, (DHA) TRABZON´da, Karadeniz Sahil Yolu'nda 6 aracın karıştığı zincirleme kazada, 5 kişi yaralandı. Yolda yaklaşık 2 saat aksayan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.
Kaza, sabah saatlerinde, Karadeniz Sahil Yolu Değirmendere mevkisinde meydana geldi. Rize´den Trabzon´a giden sürücüsünün ismi bilinmeyen 61 K 1988 plakalı kamyon, iddiaya göre, kontrolden çıkıp, viyadük girişindeki otomobile çarptı. Kamyon ve otomobil dışında 4 aracın daha karıştığı zincirleme kazada, 5 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalede bulunan 5 yaralı, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kaza sonrası yolda uzun araç kuyruğu oluştu. Yaklaşık 2 saat aksayan ulaşım, araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından normale döndü. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Trabzon
2020-09-28 11:32:40
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