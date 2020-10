Trabzonspor 47. Olağan Divan Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi Ahmet Ağaoğlu: "Bugün itibarıyla Trabzonspor Kulübü'nün net borcu 928 milyon TL"

Trabzonspor'un 47 Olağan Genel Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi. Bordomavililerin başkanı Ahmet Ağaoğlu, yaptığı açıklamada, kulübün borcunun 928 milyon TL olduğunu bildirdi.

Trabzonspor'un 47 . Olağan Divan Kurulu toplantısı, Pandemi nedeniyle Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde, üyelere kapalı olarak gerçekleştirildi. Toplantı, bordomavili kulübün sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak yayınlandı. Genel kurula, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, yönetim kurulu üyeleri ve Trabzonspor divan kurulu üyeleri ile kurul başkanları katıldı.

Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Ali Sürmen, Genel Kurul'da yaptığı açılış konuşmasında, geçen seneki transfer politikasının kendilerini yeteri kadar mutlu etmediğini belirterek, "Bu sezon yapılan transferlerin büyük çoğunluğunun yabancı olması, her daim öze dönüşü ilke edinen bazı taraftarlarımızı üzerken futbolcunun yerlisi yabancısı olmaz diyen taraftarlarımızı da umutlandırmıştır. Biz Divan Kurulu olarak elbette Trabzon'da ya da ülkemizde yetişen oyuncunun oynatılmasını savunmaktayız. Ancak bundan yabancı oyuncuya karşı olduğumuz anlamı çıkartılmamalı ve hassas denge mutlaka korunmalıdır. Futbolcuların yerlisi de yabancısı da profesyonellerdir. Ekonomik değerler kulüpler içinde futbolcular içendi önemlidir. Futbolcunun takımda kalıp kalmaması çoğunlukla ekonomik değerlere bakılarak sonuç vermektedir. Ancak gelen oyuncu size fiyat pazarlığı ile gelir, yetiştirdiğiniz oyuncu ise size hem gelir hem de itibar kazandırır. Oyuncu yetiştirmek sabır isteyen bir iştir. Toplumun bunun için sabırlı olması gerekir" dedi.



"Şampiyonluğumuz elimizden alındı"

20192020 sezonunda şampiyonluğun ellerinden alındığını savunan Sürmen, "Bunun akabinde camiamızı sevmeyenler, geçmiş yıllarda olduğu gibi Trabzonspor'da büyük kaos ve yıkım bekliyordu. Çok şükür ki büyük taraftarımızın sağduyusu ve kırgınlıklara rağmen oyuna gelmemekle gösterdiği büyük gayretle kaosa girilmeden sürçten çıkılmıştır. Yeni sezonda da bazı istenmeyen sonuçlarla girmiş olmasına rağmen taraftarımızın beklentisi büyüktür" diye konuştu.



Adaylık süreci

Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Ali Sürmen, önümüzdeki yıl yapılacak olan Divan Başkanlık Kurulu seçimlerinde aday olupolmamaya karar vermediğini, aday olması halinde ise son kez göreve talip olacağını belirtti.



Forma renkleri

Kulüplerin formalarında değişikliklerin olmasının normal olduğunu sözlerine ekleyen Ali Sürmen, "Bizim tüzüğümüzün 4. maddesi Trabzonspor'un renklerinin koyu bordo ve açık mavi olarak tarif eder. Bu nedenle zeminde bordo ve mavi var ise bu renkler değiştirilmeden formalar basılarak mutlaka tüzükteki o uygun renklere uygun ve taraftarın, bu kulübü kurup bugünlere getirenlerin anısı, isteği doğrultusunda yönetime bu tavsiyede bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.



Ahmet Ağaoğlu: "Divanın önerilerini her zaman dikkate almışızdır"

Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Ali Sürmen'in ardından Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu söz aldı. Ağaoğlu, yönetim kurulu olarak divan kurulunun önerilerini her zaman dikkate aldıklarını söyleyerek, "Divanın önerilerini, camianın en üst noktasında görev almış insanların tavsiyeleri ve önerileri olarak dikkate almış ve ona göre hareket etmişizdir. Divan Kurulu'nda devamlılığı, özellikle bu görevi de 6 yıldır başarı ile yürüten başkanımız ve divan kurulunun önümüzdeki süre içerisinde göreve devam etmeleri diyemeyeceğim çünkü bu bir genel kurul kararıdır. Bu heyecanın içeresinde olmaları ve adaylıklarını devam ettirmeleri ben ve yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımızın ortak görüşüdür" şeklinde konuştu.



"En rahat kulüp Trabzonspor"

Bankalar Birliği ile yapılan anlaşma gereği yapılan 5 yıllık anlaşmanın 2+7 yıla çıkartılması çalışmalarının başlatıldığını ve önümüzdeki kasım ayında da bu çalışmaların nihayete ereceğini aktaran Ağaoğlu, "2+7 ilk 2 sene ana para ödemesiz takip eden yıllarda ise 7 sene ana para ve faiz ödemesiyle Bankalar Birliği ile anlaşma yapan kulüplerin borçları bir kez daha yeniden yapılandırılacak. Burada en rahat konumda olan ve borcunun az olması nedeniyle en rahat konumda olan kulüp de Trabzonspor. Borcunun az olması derken, tabii devasa bir borç yüküyle de karşı karşıyayız. Ancak gelmiş olduğumuz 8 Nisan 2018 itibarıyla Trabzonspor Kulübü'nün borcu 182 Milyon Euro'ydu. Göreve geldiğimizde 34 yıllık bir planlamadan bahsettik. Sürdürülebilir bir ekonomi ve sportif başarı. Bu süre içerisinde Trabzonspor'un her zaman zirve yarışı içeresinde olacağını söyledik. Mücadelesi hep bu yönde olacağını belirttik. Kulüp, oyuncusundan, çalışanlarına aylık ödemelerini günü güne yapan bir yapıya kavuştuk. Bu bir yönetim başarısıdır. Trabzonspor ekonomisinin düzelmesi ve sportif başarasının yükselme trendine girmesiyle rahatsız olan ve sürekli bizim borçlarımız ve sportif başarılarımın üzerinden toplumu yanlış algılandırma çabası içeresinde ifadeler kullanarak bizim camiamızı yanlış yönlendirenlere grafiklerle cevap verme ihtiyacı hasıl olmuştur. 2018 yılında göreve geldiğimizde 182 Milyon Euro'luk bir rakam ile Trabzonspor tarihi zirvesinde borç devraldık. Bugün itibarıyla Trabzonspor Kulübü'nün net borcu ise 99 Milyon 600 Bin Euro'ya (928 Milyon TL) inmiş durumda. Her sene Trabzonspor'un borcunun 30 Milyon Euro eridiğini görüyoruz. 5 yıl bu finansal yapı devam ettiğinde borçlarının tamamından kurtulacaktır" açıklamasını yaptı.



"Yayıncı kuruluşunun indirim talebini kabul etmeyeceğiz"

Kulüpler Birliği olarak yayıncı kuruluşunun indirim talebini asla kabul etmeyeceklerini sözlerine ekleyen Ahmet Ağaoğlu, şunları söyledi:

"Kulüpler Birliği olarak yaptığımız toplantıda ikinci kez indirim talebi ile gelen yayıncı kuruluşun indirim talebini asla ve asla kabul etmeyeceğimiz yönünde karar aldık. TFF ve yayıncı kuruluşa bu kararımızı yazılı olarak bildirelim ve noktayı koyalım. Hukuki ve kanuni haklarımız ne ise onun peşinden gidelim. Çünkü bunun arda ardası gelmeyecek. Geçen sene yüzde 13 bu sene yüzde 33 oranında bir indirim. Sadece Trabzonspor'un değil, diğer kulüplerin de elinde kalan yayın gelirlerinde yayıncı kuruluş, para kazanamadığını, zarar ettiğini öne sürüyor. Bu durum kulüplerin önündeki en önemli finansal sıkıntı olarak duruyor."



"Göreve geldiğimiz günden beri 26 yabancı oyuncu transfer ettik"

Göreve geldikleri günden bu güne kadar 26 yabancı oyuncu transfer ettiklerini hatırlatan Başkan Ağaoğlu, "26 yabancıya bonservis bedeli olarak 13 Milyon Euro ödedik. Trabzonspor'un satmış olduğu futbolculardan elde etmiş olduğu gelir de 44 Milyon Euro'dur. Bir futbol kulübü futbolcu alır ve futbolcu satarken ya para batırır, ya da para kazanır. Aldığımız oyuncuların değerlerine ise değer kattık. Trabzonspor'un hedefleri doğrultusundaki şartları neye işaret ediyorsa onu yapmaya çalışıyoruz. Bu transferler yapılırken Trabzonspor kulübü para kaybetmedi, para kazandı" cümlelerini kurdu.



"Hakem kararlarının yanlışlığına direnç gösterebilirdik"

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, geçtiğimiz sezon kaybedilen şampiyonlukla ilgili olarak ise şu sözlere yer verdi:

"Kırılgan bir takım yapımız vardı. O baskıyı hiç yaşamamış olan oyuncular vardı. Psikolojik olarak kaldıramadık. Hakem kararlarının yanlışlığına direnç gösterebilirdik. Sakat olan formsuz olan oyuncularımızın yokluğunu doldurabilecek ve onlardan olan boşluğu doldurup mücadeleyi daha üst seviyeye taşıyacağımız yerde onların olmayışının verdiği psikolojik baskı da burada etken oldu. Bizden kaynaklanan, bizim dışımızda da kaynaklanan nedenlerden dolayı kaybedilmiş bir şampiyonluk var. Farklı ifadeler de kullanıldı. Bana kullanılan ifade; 'sattınız'. Bu tür ifadelerle karşılaşmak hoş değil. Kulübün başkanına, yöneticisine bu şekilde hitap etmesi, aşağılaması hoş değil. Bu camianın 9 senedir hasretle ve özlemle beklediği, bunu başarabilmek için göreve gelmiş bu insanlara yapılan bu yakıştırma veya bu hitap hoş değil."

