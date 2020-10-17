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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Trabzonspor - Medipol Başakşehir maçının ardından

DHA

Trabzonspor - Medipol Başakşehir maçının ardından


Tolga SAĞLAM / TRABZON (DHA) Süper Lig'in 5'inci haftasında sahasında konuk ettiği Medipol Başakşehir'e 2-0 mağlup olan Trabzonspor´da teknik direktör Eddie Newton, takımın ortaya koyduğu enerjiden memnun olmadığını söyledi.
Gole kadar kötü oynamadıklarını belirten Eddie Newton, "İyi bir oyun ortaya koymuştuk. Golden sonra 5-10 dakikalık sallantılı süreçten sonra da aslında toparlanabildik ama genele baktığınız zaman bugün takımın gösterdiği enerjiden kesinlikle memnun değilim. Bu eksik olan şeylerden bir tanesiydi. Bunu da arkadaşlarımızla birlikte antrenmanlarda ve çalışmalarda konuşup, bu problemi mutlaka çözeceğiz. Abdulkadir Parmak, Ekuban, Flavio, Nwakaeme gibi 4 önemli, anahtar oyuncunuz olmadığında, istediğiniz seviyeye ulaşmanız, istediğiniz futbolu ortaya koymanız pek de mümkün olmaz. Djaniniy gibi uzun süre futbol oynamamış bir arkadaşımız var. Onu da aramıza katmaya çalışıyoruz. İstediğimiz seviyeye çıkarmaya çalışıyoruz. Kesinlikle bahane bulmaya çalışmıyorum ancak hastalıklarla, sakatlıklara, Covid-19 vakası ile karşılaştık. Dolayısıyla o istediğimiz, arzuladığımız takımı geri getirme adına çalışmalar yapıyoruz. Arkadaşlarımızla bu durumu konuşacağız. Tabii ki de o ulaşmak istediğimiz seviyeye en kısa sürede ulaşacağız" dedi.
OKAN BURUK: RAKİBİN KADROSUNDAKİ EKSİKLİKLER BİZİM İÇİN AVANTAJDI
Hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını belirten Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk ise "Bugün maç öncesi rakip kadrodaki eksiklikler bizim için avantajdı. Oyun olarak sahada kendi kalitemizi, kendi enerjimizi, istediklerimizi doğru bir şekilde hem taktiksel hem de fiziksel olarak üstünlüğümüzü sahaya koyduk. Pas yapan, pozisyona giren, gol atan, iyi savunma yapan bir takım olarak haklı galibiyet aldık. Özelikle golü bulduktan sonra oyunu daha iyi götürdük. Oyuncularımı tebrik ediyorum. 4 haftalık zorlu süreç geçirdik. 5´inci haftada çok önemli bir deplasmanda önemli bir takıma karşı galip geldiğimiz için mutluyuz. Salı günü oynayacağımız Avrupa müsabakası için tekrar hazırlanmaya başlayacağız" ifadelerini kullandı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Eddie Newton'ın açıklamaları
Okan Buruk'un açıklamalarıDHA-Spor Türkiye-Trabzon Tolga SAĞLAM
2020-10-17 22:07:33

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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