Büyükşehir’den kötü kokulara karşı yeni uygulama

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Beşirli Gülcemal dolgu alanı başta olmak üzere şehir genelinde kötü koku oluşmaması adına önlemlerini sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, kanalizasyon kapaklarını açmak suretiyle, menfez içlerinde oluşacak kokuyu yok etmek amacıyla, bakterilerin lagunlara yerleşmesi ve üremesi için şok dozlama çalışması gerçekleştirdi. Yine Gülcemal dolgu alanında lagun oluşmuş noktalara püskürtme yöntemiyle koku giderici bakteri uygulandı.

Konuyla ilgili Trabzon Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada “Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda, kanalizasyon akarlarının menfezlere bağlandığı üst noktalardan Kurankursu Mah., 1 ve 2 Nolu Beşirli mahallelerinde kanalizasyon kapakları açılarak menfez içerisinde oluşacak kokuyu yok etmek amacıyla bakterilerin lagunlara yerleşmesi ve üremesi için şok dozlama yapılmıştır. Gülcemal dolgu alanının başlangıcından bitişine kadar lagun oluşmuş noktalara, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının arazözlerine 10 ton suya 1 ton bakteri eklenip, seyreltme işlemi yapılarak elde edilen toplam 30 ton bakteri dozlaması, püskürtme sistemiyle uygulanmıştır” denildi.

Açıklamada, 5 ton seyreltilmiş koku giderici bakteri, arazöz yardımıyla lagunlarda koku oluşan ya da oluşabilecek yerlere püskürtüldüğü belirtilerek, “Karşıyaka, Aydınlıkevler, Kurankursu ve 12 Nolu Beşirli mahallelerinde kanal kapakları açılıp, gün aşırı 4 kez 500’er litre şok dozlama yapılarak, kanal ve menfez içinde fazla bakterinin lagunlara akıtılarak amonyak, hidrojen sülfür ve sülfürlü organik bileşenlerin koku giderimi çalışması tamamlanmıştır. 5 ton seyreltilmiş koku giderici bakteri, arazöz yardımıyla lagunlarda koku oluşan ya da oluşabilecek yerlere püskürtüldü” ifadelerine yer verildi.

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