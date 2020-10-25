Büyükşehir’den kötü kokulara karşı yeni uygulama

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Büyükşehir’den kötü kokulara karşı yeni uygulama

İHA

Büyükşehir’den kötü kokulara karşı yeni uygulama

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Beşirli Gülcemal dolgu alanı başta olmak üzere şehir genelinde kötü koku oluşmaması adına önlemlerini sürdürüyor.
Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, kanalizasyon kapaklarını açmak suretiyle, menfez içlerinde oluşacak kokuyu yok etmek amacıyla, bakterilerin lagunlara yerleşmesi ve üremesi için şok dozlama çalışması gerçekleştirdi. Yine Gülcemal dolgu alanında lagun oluşmuş noktalara püskürtme yöntemiyle koku giderici bakteri uygulandı.
Konuyla ilgili Trabzon Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada “Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda, kanalizasyon akarlarının menfezlere bağlandığı üst noktalardan Kurankursu Mah., 1 ve 2 Nolu Beşirli mahallelerinde kanalizasyon kapakları açılarak menfez içerisinde oluşacak kokuyu yok etmek amacıyla bakterilerin lagunlara yerleşmesi ve üremesi için şok dozlama yapılmıştır. Gülcemal dolgu alanının başlangıcından bitişine kadar lagun oluşmuş noktalara, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının arazözlerine 10 ton suya 1 ton bakteri eklenip, seyreltme işlemi yapılarak elde edilen toplam 30 ton bakteri dozlaması, püskürtme sistemiyle uygulanmıştır” denildi.
Açıklamada, 5 ton seyreltilmiş koku giderici bakteri, arazöz yardımıyla lagunlarda koku oluşan ya da oluşabilecek yerlere püskürtüldüğü belirtilerek, “Karşıyaka, Aydınlıkevler, Kurankursu ve 12 Nolu Beşirli mahallelerinde kanal kapakları açılıp, gün aşırı 4 kez 500’er litre şok dozlama yapılarak, kanal ve menfez içinde fazla bakterinin lagunlara akıtılarak amonyak, hidrojen sülfür ve sülfürlü organik bileşenlerin koku giderimi çalışması tamamlanmıştır. 5 ton seyreltilmiş koku giderici bakteri, arazöz yardımıyla lagunlarda koku oluşan ya da oluşabilecek yerlere püskürtüldü” ifadelerine yer verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ortahisar, yeni yaşam alanına kavuşuyor
YEREL HABERLER Ortahisar, yeni yaşam alanına kavuşuyor
Tünel inşaatında elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Tünel inşaatında elektrik akımına kapılan işçi ...
Köpeğe bisküvi uzatıp, 'Beni seviyorsan yersin' dedi
YEREL HABERLER Köpeğe bisküvi uzatıp, 'Beni seviyorsan yersin' dedi
Balıkçı tekneleri sahile akın etti, görsel şölen oluştu
YEREL HABERLER Balıkçı tekneleri sahile akın etti, görsel şölen ...
Tünel inşaatında akıma kapılan operatör yardımcısı öldü
YEREL HABERLER Tünel inşaatında akıma kapılan operatör yardımcısı ...
Kentsel dönüşümün ortasında kaldı Tabakhane Vadisi Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında 680 binanın yıkımı gerçekleştirirken bir tek o evinin yıkımına izin vermedi
YEREL HABERLER Kentsel dönüşümün ortasında kaldı Tabakhane Vadisi ...
Trabzon’da karantinayı ihlal edenler hâkim karşısına çıkacak
YEREL HABERLER Trabzon’da karantinayı ihlal edenler hâkim karşısına ...
Karadenizli balıkçılardan 'mavi ışık' hile uyarısı
YEREL HABERLER Karadenizli balıkçılardan 'mavi ışık' hile uyarısı
Trabzon’da iş kazası: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Trabzon’da iş kazası: 1 ölü, 1 yaralı
Trabzonspor, İstanbul´a gitti
YEREL HABERLER Trabzonspor, İstanbul´a gitti
Trabzonspor, Fenerbahçe maçı için İstanbul’a gitti
YEREL HABERLER Trabzonspor, Fenerbahçe maçı için İstanbul’a gitti
Pandemiden bunalan çocuklar ‘Zorvayvır’ ile stres attılar
YEREL HABERLER Pandemiden bunalan çocuklar ‘Zorvayvır’ ile stres ...
Balık halinde fiyat rekoru hamside Trabzon’da tezgâhlarda hamsinin kilosu 40 TL’den satılırken, palamut 2 hafta öncesine kadar fiyatını ikiye katladı
YEREL HABERLER Balık halinde fiyat rekoru hamside Trabzon’da ...
Pandemide evde kalan çocuklar, 'zorvayvır' parkurunda eğlendi
YEREL HABERLER Pandemide evde kalan çocuklar, 'zorvayvır' parkurunda ...
Trabzonspor, sezonun ilk deplasman galibiyeti peşinde
YEREL HABERLER Trabzonspor, sezonun ilk deplasman galibiyeti peşinde
Pandemide Türkiye’nin en büyük minyatür kadırgasını yaptı Suda yüzebilen her türlü geminin minyatürünü yapan Metin Kurtoğlu, 122 santimetre boyundaki kadırga gemisini 8 ayda tamamladı Yaklaşık 20 yıldır 400’den fazla Karadeniz Takası, 100’den fazla da değişik tarzda ahşaptan model gemi yaptı
YEREL HABERLER Pandemide Türkiye’nin en büyük minyatür kadırgasını ...
Trabzonspor'da koronavirüs vakası
YEREL HABERLER Trabzonspor'da koronavirüs vakası
Kayınvalidesini öldürüp, eşi ve 2 üvey oğlunu yaralayan sanığa 55 yıl hapis
YEREL HABERLER Kayınvalidesini öldürüp, eşi ve 2 üvey oğlunu ...
Evinde elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Evinde elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti
Trabzon’da ata meyveleri ata tohumları ile korunacak DOKA Genel Sekreteri Onur Adıyaman: “Ata tohumları, bu topraklardaki mührümüzdür; Bu tohumlar, bu topraklardaki genlerimizdir”
YEREL HABERLER Trabzon’da ata meyveleri ata tohumları ile ...
Eşinden şiddet gördüğünü iddia eden Lübnanlı Ramadan'ın tek isteği çocukları Boşanma davası ülkesinde süren 4 çocuk babası Lübnanlı Samer Ramadan'ın en büyük isteğinin çocukları ile birlikte Trabzon’da huzur içinde yaşamak
YEREL HABERLER Eşinden şiddet gördüğünü iddia eden Lübnanlı ...
Karadeniz´de yaylacıların, renkli dönüş yolculuğu
YEREL HABERLER Karadeniz´de yaylacıların, renkli dönüş yolculuğu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X