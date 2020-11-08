Trabzonspor'un anlaşmaya vardığı teknik direktör Abdullah Avcı, İstanbul dışına çıkıyor. Kariyerinde kulüp takımı olarak daha önce Başakşehir ve Beşiktaş'ı çalıştıran 57 yaşındaki teknik adam Trabzonspor ile yeni bir başlangıç yapacak.

Trabzonspor, Teknik Direktör Eddie Newton ile yolların ayrılmasının ardından Abdullah Avcı ile anlaştı. Bordomavili kulüple 3 yıllık sözleşme imzalaması beklenen deneyimli teknik adam Süper Lig'de ilk kez İstanbul dışında bir takım çalıştıracak. Daha önce kulüp takımı olarak Başakşehir ve Beşiktaş'ı çalıştıran Abdullah Avcı'nın İstanbul dışında ilk çalıştıracağı takım Trabzonspor olacak.

Uzun yıllar Başakşehir'i çalıştırmasının ardından 20112013 yılları arasında A Milli Takımı serüveni yaşayan Avcı, arzulanan başarıları elde edememesinin ardından buradaki görevinden ayrılıp tekrar 20142019 yılları arasında Başakşehir'i çalıştırdı. Söz konusu yıllarda takımıyla zirve mücadelesi veren deneyimli teknik adam 20192020 sezonu başında Beşiktaş ile anlaşmaya vardı. Siyahbeyazlı takım ile Süper Lig'de 18 maça çıkan Abdullah Avcı, söz konusu maçlarda 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 mağlubiyet almasının ardından 20 Ocak 2020'de sezonu tamamlamadan Beşiktaş'tan ayrıldı.

Bu sezon başında ismi sürekli Trabzonspor ile anılmasına rağmen Teknik Direktör Eddie Newton ile yola devam etme kararı alan Trabzonspor, alınan başarısız sonuçların ardından İngiliz çalıştırıcı ile yollarını ayırmasıyla Abdullah Avcı'yı takımın başına getirme kararı aldı. A Milli Takım'ın yanı sıra Başakşehir ve Beşiktaş'ı çalıştıran Avcı, bordomavili takıma gelerek hem Trabzonspor'a hem de kendi teknik adamlık kariyerine yeni bir heyecan getirmeyi planlıyor.

Trabzonspor'un anlaşmaya vardığı Abdullah Avcı, Süper Lig'de bugüne kadar 333 maça çıktı. Söz konusu maçlarda 156 galibiyet, 85 beraberlik ve 92 mağlubiyet elde etti. 1.66 başarı ortalaması yakalayan tecrübeli teknik adam, kariyerinde 20042005 sezonunda U17 Milli Takımı ile Avrupa Şampiyonluğu elde etmişti.

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