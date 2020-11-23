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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Trabzonspor´da Ankaragücü maçı hazırlıkları başladı

DHA

Trabzonspor´da Ankaragücü maçı hazırlıkları başladı


Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)Trabzonspor, Süper Lig´in 10´uncu haftasında deplasmanda oynayacağı MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı.
Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde saat 11.00´de Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´nde yapılan antrenmanda oyuncular iki grup halinde çalıştı. Birinci gruptaki oyuncular rejenerasyon, ikinci gruptaki oyuncular ise dinamik ısınma hareketlerinin ardından koordinasyon, 5´e 2 çalışması, dayanıklılık çalışmaları ve çift kale maç oynadı.
Yarını izinli olarak geçirecek olan bordo-mavililer, Çarşamba günü yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.DHA-Spor Türkiye-Trabzon Tolga SAĞLAM
2020-11-23 15:44:02

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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