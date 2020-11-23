Trabzonspor´da Ankaragücü maçı hazırlıkları başladı

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)Trabzonspor, Süper Lig´in 10´uncu haftasında deplasmanda oynayacağı MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı.
Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde saat 11.00´de Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´nde yapılan antrenmanda oyuncular iki grup halinde çalıştı. Birinci gruptaki oyuncular rejenerasyon, ikinci gruptaki oyuncular ise dinamik ısınma hareketlerinin ardından koordinasyon, 5´e 2 çalışması, dayanıklılık çalışmaları ve çift kale maç oynadı.
Yarını izinli olarak geçirecek olan bordo-mavililer, Çarşamba günü yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.DHA-Spor Türkiye-Trabzon Tolga SAĞLAM
2020-11-23 15:44:02
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