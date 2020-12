Trabzonspor, Özkan Sümer'in biyografisini yayınladı

Trabzonspor, daha önce futbolcu, teknik direktörlük ve başkanlık görevlerini yürüten ve 80 yaşında hayatını kaybeden Özkan Sümer'in biyografisini yayınladı.

Trabzonspor, futbolcu, teknik direktör ve başkanlık yapmış olan ve hayata veda eden Özkan Sümer'in anısına biyografi yayınladı. Sümer'in Trabzonspor resmi internet sitesinden yayınlanan biyografisinde amatör futbolculuk dönemlerinden bordomavili kulüpte başkanlık yaptığı günlere kadar birçok bilgi yer alıyor. Trabzonspor'un Özkan Sümer için yayınladığı biyografide şu ifadeler yer aldı:



"Futbolcu Özkan Sümer

Trabzon'un Maçka ilçesinde 20 Kasım 1940’da doğdu.Çocuk yaşlarda futbolla tanıştı. Ortaokul eğitimini sürdürürken Trabzon’un köklü kulüplerinden İdmanocağı’nın genç takımında kaleci olarak amatör futbol hayatına başladı. Kaleciliğe, fizik yapısının uygun olmasından dolayı büyükleri teşvik etse de bu mevkide uzun süre oynamadı. Kısa bir süre forvet olarak top koşturdu ama sonrasında savunmaya geçerek futbol hayatının sonuna kadar bu mevkide oynadı.

İdmanocağı Genç Takımının ardından futbol yaşantısına Yolspor’da devam etti. Bu süreçte vatani görevini yapmak üzere bir süre futboldan ayrı kaldı. Askerliğin ardından tekrar Yolspor’da futbol oynadı. Bir sezon sonra yeniden İdmanocağı’na transfer oldu. 19641965 sezonunda Trabzon’dan ayrılarak Zonguldak Kömürspor’da futbol oynadı.

Sezon bittiğinde Trabzon’a geri döndü, İdmanocağı’nda forma giyerken 1967 yılında Trabzonspor kuruldu. İdmanocağı’ndan Trabzonspor’a geçen isimlerin başında gelen Özkan Sümer, 3 yıl boyunca Trabzonspor forması terletti. Kimi maçlarda kaptanlık görevini üstlenen Sümer, 19701971 sezonunda kulüpten ayrılarak Sebat Gençlik’e transfer oldu. Kırmızı Beyazlı takımda hem futbolcu hem takım kaptanı hem de yardımcı antrenör olarak görev yapan Sümer, bir süre sonra futbol yaşantısını noktaladı.



Antrenör Özkan Sümer

Futbolculuğun ardından Amatör Futbol Antrenörlüğü belgesi alan Özkan Sümer, kariyerinde yeni bir sayfa açarak Trabzon Fahri Bölge Antrenörü olarak göreve başladı. Türk Futbol Tarihine “Altyapı” kavramının oluşmasını sağlayan isimlerin başında gelen Özkan Sümer, Yolspor Başkanı Osman Saka ile birlikte 19711972 sezonunda Türkiye’de Gençler Ligi’ni başlattı. Yolspor, Gençlerbirliği, Yalıspor ve daha birçok kulübün genç takım kurmasına vesile olan Özkan Sümer, ardından Trabzon’da Amatör Lig’in kurulmasını sağladı.

19721973 sezonunun 23’üncü haftasında Trabzonspor Teknik Direktörü Mustafa Ertan görevden ayrılınca yerine genç takımı çalıştıran Ahmet Suat Özyazıcı Teknik Direktörlük görevine, Özyazıcı’dan boşalan Genç Takım antrenörlüğü koltuğuna ise Özkan Sümer getirildi. Sümer’in gelişiyle birlikte 1970 yılında kurulun genç takım “altyapı” olgusuna dönüştü. Göreve geldiği ilk günden itibaren planlama ve çalışmalarıyla birlikte genç takımın yanı sıra minik yaşlarda oyuncular için turnuvalar düzenleyen Sümer, işlerin genişlemesiyle birlikte altyapı yönetiminin kurulmasını talep etti.

Trabzonspor Kurucu Üyesi Nizamettin Algan ve Eski Divan Başkanı Ali Özbak’ın çalışmalarıyla birlikte “Altyapı Komite Yönetimi” kuruldu ve kurulan yönetim futbol altyapısı ile birlikte boks, güreş, yüzme gibi 8 branşı yönetti. Sümer 1981 yılına kadar bu görevini kesintisiz sürdürdü.

19731974 ve 19741975 sezonlarında alt yapının yanı sıra Ahmet Suat Özyazıcı’nın yardımcılığını da yapan Özkan Sümer 19781979 sezonu öncesi Özyazıcı’nın görevden ayrılmasıyla birlikte bordomavili takıma Teknik Direktör oldu. Dört milli oyuncusunu yeni sezon öncesinde satan takım için “Artık şampiyonluğa oynayamaz, lige tutunsunlar yeter” yorumları yapılırken, Özkan Sümer takımıyla birlikte Uludağ ve Kızılcahamam’da tam 53 gün süren ağır ve yorucu bir kamp dönemi geçirdi. Sezon öncesi İstanbul’da Galatasaray ile yapılan hazırlık karşılaşmasını 41 kazanan takım bir gün sonra gazeteler övgü dolu manşetler atmaya başladı. Sadece iki oyuncu transfer edilen sezonda diğer eksik bölgeler altyapıdan çıkan oyuncularla doldurulmuştu. Özkan Sümer ilk sezonuna fırtına gibi giriş yaparak devrenin ilk yarısını (15 maç) namağlup ve sadece bir gol yiyerek tamamladı.



Şampiyon Teknik Direktör

Sezonun son maçında Ordu’da Orduspor ile karşılaşan bordomavili takım, Sümer’in “Hayatımın en uzun doksan dakikası” diyeceği karşılaşmada rakibiyle 00 berabere kalarak Trabzonspor'u üçüncü kez şampiyon yapan Teknik Direktör olarak adını tarihe yazdırdı.

Şampiyonluk kupasının ardından Cumhurbaşkanlığı Kupası’nı da Trabzonspor müzesine getiren Özkan Sümer, 19791980 sezonu öncesi flaş bir kararla görevi bıraktı. 19801981 sezonunda tekrar Teknik Direktör olarak görev alan Sümer, Türk futboluna bir yeniliğin daha önünü açarak “Şok Pres” kavramını literatüre kazandırdı. Bu sistemle rakiplerine nefes aldırmayan ve baskın bir futbol oynayan takım ilk yarıda toplanacak 30 puanın 25’ini alarak harika bir performans gösterdi. Sadece bir transferin yapıldığı sezonda Özkan Sümer,bordomavili takımın beşinci, kendisinin ise ikinci şampiyonluğunu yaşadı.



A Milli Takım

Aynı sezon Trabzonspor 'u çalıştırırken A Milli takım teknik direktörlüğünün de başına getirilen Özkan Sümer ligde fırtınalar estiren Trabzonspor’dan fazla oyuncu aldığı için çok sert eleştirilere maruz kaldı. Eleştirilerin dozu artınca, Sümer, TürkiyeGaller maçının ardından istifasını vererek 2 maç antrenör olarak görev yaptığı A Milli Takımdan ayrıldı.

19801981 sezonundan sonra Trabzonspor'dan ayrılan Sümer kesintisiz olarak 8 yıldır devam ettiği altyapı sorumluluğu görevini de bıraktı. Milliyet Gazetesi’nde spor yazarı olarak fikirlerini kamuoyuna aktaran Sümer, bir süre sonra Galatasaray’dan teklif aldı. Altyapı sorumlusu olarak görevlendirilen Sümer, 19811982 sezonunda ise Galatasaray Teknik Direktörü olarak göreve başladı. Galatasaray’da Türkiye Kupası ve Cumhurbaşkanlığı Kupası’nı kazanan Sümer, 19821983 sezonun bitimine iki hafta kalan görevinden istifa ederek Trabzonspor'un altyapı koordinatörlüğü görevine geri döndü.

19831984 sezon sonunda Trabzonspor'un Teknik Direktörü Ahmet Suat Özyazıcı’nın görevden ayrılmasıyla yeni sezona Özkan Sümer ile devam edilme kararı alındı. Hem A Takım Teknik Direktörü hem de altyapı sorumlusu olarak görevini sürdüren Sümer, Ligin 27. haftasında her iki görevinden de ayrıldı.

Yeniden gazete sütunlarına dönerek 19891990 yılları arasında Hürriyet Gazetesi’nde futbol yorumculuğu yapan Sümer 19901991 sezonunda ise dördüncü kez Trabzonspor'un Teknik Direktörü olarak göreve geldi. Bordo Mavililerin unutulmaz Barcelona zaferinde kulübede antrenör olarak görev yapan Sümer, sezon sonunda görevden ayrıldı. 1994 yılında tekrar altyapı sorumlusu olarak Trabzonspor'a geri dönen Sümer, 19971998 sezonunun 10. ve 24. haftaları arasında ise bordomavili takımda Teknik Direktörlük görevini üstlendi. Bu görevin ardından altyapı çalışmalarına devam eden Sümer 19992000 sezonunda Trabzonspor'un altyapısındaki görevini de noktaladı.



Başkan Özkan Sümer

Futbolun her noktasında yer alan Özkan Sümer, saha kenarındaki görevini sonlandırarak hayatında yeni bir perde daha açtı. 1996 ve 1997 yıllarında iki dönem TFF Başkanvekilliği yapan Sümer, 31 Aralık 2000 tarihinde yapılan Trabzonspor'un Olağan Genel Kurulu’nda başkanlığa seçildi. Sümer, Trabzonspor'da hem futbolcu hem antrenör hem de başkanlık görevlerini yapan ilk ve tek isim olarak tarihe geçti.

31 Aralık 200015 Aralık 2002 tarihleri arasında başkanlık görevini yürüten Özkan Sümer, Aralık 2002’de yapılan Olağan Genel Kurul’umuzda yeniden başkanlığa seçildi. 8 aylık başkanlığının ardından bu görevinden istifa etti.



Futbolun profesörü

Trabzonspor, Galatasaray ve Milli takım dışında Denizlispor, Malatyaspor, Konyaspor, Samsunspor ve Petrolofisi takımlarında Teknik Direktörlük görevini üstlenen, bordomavili kulübün kurulduğu günden bugüne hizmet eden Özkan Sümer bu süreçte Türk futboluna sayısız futbolcu kazandırdı.

Futbolun profesörü olarak anılan ve adına kitaplar yazılan Sümer, 2006 yılının Mayıs ayında Trabzonspor'da Gençlik Geliştirme ve Bölge Koordinatörü olarak beşinci kez altyapı görevine getirildi. Özkan Sümer, Kasım 2008 ve Nisan 2018’de Trabzonspor’daki Futbol Koordinatörlüğü görevini üstlendi.

Bilgi, birikim, tecrübe ve fikirlerini her daim Trabzonspor ile paylaşan, Trabzonspor’u hayatının her anında yaşayan ve yaşatma gayretinde olan Özkan Sümer, 16 Şubat 2019 tarihinden bugüne dek Karadeniz ekibinde İstişare Kurulu Başkanı olarak görev yaptı. Sümer ayrıca TÜFAD Onursal Başkanı’dır."

