Yomra elması tescillendi

Trabzon'un Yomra ilçesinin ismiyle özdeşleşen Yomra elması Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenerek coğrafi işaret belgesi aldı.

Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık, Yomra Elması Coğrafi İşaret Tescil Belgesi'ni Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Habip Asan'dan teslim alırken, Yomra elmasının hem Trabzon hemde Türkiye genelinde bir marka olması için çalışmalar yürüteceklerini söyledi. Bıyık, "İlçemize ismini veren, ilçemiz dışında yetişmeyen bu önemli yöresel ürünün coğrafi ürün tescilinin bulunmaması bizim için eksiklikti. Akçaabat'ın köftesi, Vakfıkebir'in ekmeği, Tonya'nın terayağı tescilli iken Yomra elmasının da tescilli olması gerekiyordu. Bunun için harekete geçtik. Türk Patent ve Marka Kurumuna başvurumuzu yaptık. Uzun süren uğraşlarımız sonucu coğrafi işaret tescilini almış bulunuyoruz" dedi.

Yomra elmasının yaygınlaştırılması için çalışmalar yaptıklarını belirten Başkan Bıyık, "İlçemiz ismini bu elmadan almış ama Yomra'da bu elmayı bulmak çok kolay değil. Adeta nesli tükenmek üzereydi diyebiliriz. Bu önemli meyveyi yetiştirmek için ilk etapta bir fidanlık oluşturduk. Burada 2 bin adet elma fidesi diktik ve bunları Yomra elması ile aş yaptık. Şimdi yetişmelerini bekliyoruz. Belli bir seviyeye geldiklerinde halkımıza dağıtacağız" diye konuştu.

Yomra elması toplanıp kenara koyulduğunda kış boyu rahatlıkla muhafaza edilebilen ve durdukça içindeki çekirdekleri eriyerek çekirdeksiz hale gelen bir meyve. Ayrıca sağlık yönünden önemli faydaları olduğu labratuvar çalışmaları ile kanıtlanan Yomra elması Yomra dışında yetişmiyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.