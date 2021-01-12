Telef olan inekleri için gözyaşı dökerken bayıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Telef olan inekleri için gözyaşı dökerken bayıldı

DHA

Telef olan inekleri için gözyaşı dökerken bayıldı


İnan KALYONCU/TONYA (Trabzon), (DHA)TRABZON´un Tonya ilçesinde yedikleri ottan zehirlendiği düşünülen 5 inekten 3´ü telef oldu. Ölen ineklerinden birinin yavrusuna sarılıp, gözyaşı döken Yeter Çakır (43), o anları anlatırken aniden fenalaşıp yere yığıldı. Kısa süreli baygınlık geçiren ve eşinin müdahalesiyle kendisine gelen Çakır, "Onlar benim her şeyim, canımdı. Canımdan can kopuyor" dedi.
İlçeye bağlı Hoşarlı Mahallesi´nde hayvancılıkla geçimini sağlayan Yeter Çakır, özel bir işletmeden satın aldığı samanı, ahırdaki 5 ineğine yedirdi. Zamanla sütten kesilen hayvanların ayağa kalkamayıp sürekli yatması üzerine, veteriner hekim çağırıldı. Veterinerin yaptığı kontrolde, gıda zehirlenmesi teşhisi konulan ineklere ilaç ve aşı tedavisi uygulandı. Ayağa kalkamayan ineklerden 3´ü telef oldu. İnekler, araziye açılan çukura gömüldü. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerince hayvanlardan numune alınıp, inceleme başlatılırken, Çakır ailesine, Tonya Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Fonu´nca da bir inek desteği verildi.
GÖZYAŞLARINA BOĞULUP BAYILDI
Ölen ineklerinden birinin yavrusuna sarılıp gözyaşı döken Yeter Çakır, o anları anlatırken aniden fenalaşıp yere yığıldı. Eşinin müdahalesiyle kendisine gelen Çakır´ın kısa süreli baygınlık geçirdiği anlaşıldı. Ahırında sevip okşadığı buzağının ve diğer sağlığına kavuşan hayvanının başından bir an olsun ayrılmayan Çakır, yardım bekliyor.
`ONLAR BENİM HER ŞEYİMDİ´
Hayvancılıktan başka bir geçim kaynağı olmadığını belirten Yeter Çakır, "Buzağımla teselli olmaya çalışıyorum. 25 günlükken annesi öldü yetim kaldı. Onlar benim her şeyim, velinimetim, canım idi. Ben onlara her şeyi öğrettim. Ben onlara derdim ki, `Anneciğim sakın bir yere tutmayın onlar bize haramdır´ tutmazdılar. Ben dereye atlasam onlar peşime atlarlardı, öyle yetiştirdim onları. `Sağ ayağını kaldır´ derdim, kaldırırdı. `Sol ayağını kaldır´ derdim, kaldırırdı. Ben onlarla çocuk gibi ilgilendim. 'Ölen mal olsun´ diyorlar; ama öyle değil, onlar candır, yürektir, ciğerdir, onlar da bir çocuktur. Söylenen gibi olmuyor; canımdan can kopuyor" dedi.
`SAMANI YEDİKTEN SONRA ÖLDÜLER´
Yeter Çakır´ın eşi Yüksel Çakır da çok üzgün olduklarını söyleyerek, "Yayladan köye göç ettim. `Çayırım tükenir´ diye 2 ton saman aldık. Beş ineğim vardı, samandan yetirmeye başladık. O ineklerimden 2´si öldü. `Samanı daha yetirmeyelim, bakalım bu samandan dolayı mı kaynaklandı´ dedik. Bir ay samanı yetirmedik; bir aydan sonra bir çuval daha saman yetirdik. Samanı yedikten sonra da bir ineğim daha gitti. Yetkililer bu samandan numune aldı. Hayvanlarım samandan mı, başka bir şeyden mi öldü? Henüz bir bilgi alamadık" diye konuştu.
3 İNEK DE TELEF OLMUŞTU
Öte yandan Tonya ilçesinde yaklaşık 2 ay önce yedikleri ottan zehirlendiği sanılan Emine Başkan´a ait 4 büyükbaştan 3´ü de telef olmuştu.DHA-Genel Türkiye-Trabzon / Tonya İnan KALYONCU
2021-01-12 09:28:05

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

'Yunuslar kontrollü avlansın' önerisine tepki
YEREL HABERLER 'Yunuslar kontrollü avlansın' önerisine tepki
Eren Bülbül'ün annesi, şehit oğlunun filmini bekliyor
YEREL HABERLER Eren Bülbül'ün annesi, şehit oğlunun filmini bekliyor
Hafif ticari araç çay tarlasına yuvarlandı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Hafif ticari araç çay tarlasına yuvarlandı: 2 yaralı
Trabzon Valisi Ustaoğlu: “Korona virüs ile ilgili endişe verici rakamlara ulaşmıştık, şu anda yükselişi durdurduk”
YEREL HABERLER Trabzon Valisi Ustaoğlu: “Korona virüs ile ilgili ...
Trabzonspor'da yöneticiler, Abdullah Avcı'yı ziyaret etti
YEREL HABERLER Trabzonspor'da yöneticiler, Abdullah Avcı'yı ziyaret ...
Trabzonspor´da gözler gidecek oyuncularda
YEREL HABERLER Trabzonspor´da gözler gidecek oyuncularda
`Deli bal´ yiyince hastanelik oldular
YEREL HABERLER `Deli bal´ yiyince hastanelik oldular
Sümela Manastırı'na ziyaretçi yasağı Mart ayına kadar sürecek
YEREL HABERLER Sümela Manastırı'na ziyaretçi yasağı Mart ayına kadar ...
Trabzon’daki yaklaşık 600 okulda bu sabah İstiklal Marşı okundu
YEREL HABERLER Trabzon’daki yaklaşık 600 okulda bu sabah İstiklal ...
Trabzonspor'da kritik aylar
YEREL HABERLER Trabzonspor'da kritik aylar
'Yalancı bahara' aldanan meyve ağaçları çiçek açtı
YEREL HABERLER 'Yalancı bahara' aldanan meyve ağaçları çiçek açtı
Freni boşalan kepçe 2 araca çarptı Kaza sonrası polis ve vatandaşlar seferber oldu
YEREL HABERLER Freni boşalan kepçe 2 araca çarptı Kaza sonrası polis ...
Trabzon´da örtü yangını
YEREL HABERLER Trabzon´da örtü yangını
Yeni sistem asılsız ihbarlara geçit vermiyor 112 Acil Çağrı Merkezi’ne gelen asılsız çağrılarda önemli düşüş Trabzon’daki 112 Acil Çağrı Merkezi’ne geçen yıl yaklaşık 400 bin çağrı gelirken, bunlar arasında asılsız ihbarlar bir elin parmaklarını geçmedi
YEREL HABERLER Yeni sistem asılsız ihbarlara geçit vermiyor 112 Acil ...
`Günde 70 kilo hamsi yiyen yunuslar, kontrollü avlansın´
YEREL HABERLER `Günde 70 kilo hamsi yiyen yunuslar, kontrollü ...