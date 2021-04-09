Trabzonspor, Karadeniz derbisini kazanmak istiyor

Trabzonspor ile Çaykur Rizespor arasında oynanacak olan Karadeniz derbisini 13 maçtır deplasmanda kaybetmeyen bordomavililer kazanmak istiyor.

Süper Lig'in 34. haftasında Çaykur Rizespor ile Trabzonspor yarın Çaykur Didi Stadyumu'nda saat 16.00'da karşı karşıya gelecek. Hakem Cüneyt Çakır'ın düdük çalacağı maçta, Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Durak ve Tarık Ongun yapacak.



Trabzonspor deplasmanda 13 maçtır kaybetmiyor

Trabzonspor, Süper Lig'de oynadığı son 13 maçta yenilmedi. Bordomavililer söz konusu maçlarda 8 galibiyet ve 5 beraberlik elde etti. Abdullah Avcı'nın öğrencileri rakibi karşısında sahadan puan veya puanlarla ayrılması halinde şampiyonluk yaşadığı 198384 sezonunda dış sahada elde ettiği 14 maçlık yenilmezlik serisini yakalamış olacak.



Karadeniz derbisinde 40. randevu

Çaykur Rizespor ile Trabzonspor, yarın Rize'de oynanacak maçla ligde 40. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 39 maçta, bordomavililerin galibiyetlerde 265 üstünlüğü bulunuyor. 8 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı. Trabzonspor söz konusu maçlarda attığı 83 gole, Çaykur Rizespor 32 golle karşılık verdi.

Trabzonspor, Rize deplasmanında ise oynadığı 19 maçın 9'unu kazandı. 6 maç beraberlikle sona ererken 4 maçta ev sahibi takımın üstünlüğüyle sonuçlandı. Bordomavililer, Rize'de oynadığı son 4 deplasman maçını da kazanmayı başardı.

İki takım arasında ligin ilk yarısında Trabzon'da oynanan karşılaşmayı Trabzonspor 21 kazanmıştı.

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