Trabzonspor-Atakaş Hatayspor maçından notlar

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA) Trabzonspor, Süper Lig'in 35'inci haftasında Atakaş Hatayspor ile karşı karşıya geldi.
İLK 11'DE 4 FARKLI İSİM
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, ligde son oynanan Çaykur Rizespor maçına göre Atakaş Hatayspor karşısında ilk 11´de 4 değişikliğe gitti. Avcı, savunmada Hüseyin´in yerine Serkan´a, cezalı Hugo´nun yerine Hosseini´ye, hücum hattında Yunus´un yerine sakatlıktan dönen Nwakaeme´ye ve Flavio´nun yerine de Yusuf´a görev verdi.
SERKAN ASAN FORMASINA KAVUŞTU
Trabzonspor´da son olarak 29´uncu haftadaki Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında ilk 11´de forma giyen ve sonraki 5 maçta yedek kulübesinde oturan genç sağ bek oyuncusu Serkan Asan, Hatayspor maçıyla formasına kavuştu. Teknik direktör Abdullah Avcı, bu mücadelede Serkan´a ilk 11´de görev verdi.
ABDÜLKADİR ÖMÜR 14, KAMİL AHMET 8 MAÇ SONRA KADRODA
Trabzonspor´da Süper Lig´in 19´uncu haftasındaki İttifak Holding Konyaspor karşılaşmasında sakatlanan ve tedavi sürecini tamamlayan Abdülkadir Ömür, 14 maç aradan sonra Atakaş Hatayspor karşılaşmasının kadrosunda yer aldı. Son olarak 25´inci haftadaki Medipol Başakşehir karşılaşmasında forma giyen ve daha sonra antrenmanda sakatlanan Kamil Ahmet Çörekçi ise 8 maç sonra takıma geri döndü. İki oyuncu da sakatlıklarının ardından Hatayspor maçında yedek kulübesinde yer aldı.DHA-Spor Türkiye-Trabzon Tolga SAĞLAM
2021-04-17 16:05:13
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