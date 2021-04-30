Kenenin ısırdığı Emre, 2 gündür yoğun bakımda



Selçuk BAŞAR-Aleyna KESKİN/ARDANUÇ(Artvin),(DHA)ARTVİN'in Ardanuç ilçesinde bahçede kene ısırması sonucu Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına yakalanan Emre Selim Geçici (16), hastanede tedaviye alındı.

İlçenin Peynirli köyünde Zeki-Gurbet Geçicici çiftinin oğlu Emre Selim Geçiçi'yi önceki gün evlerinin önündeki bahçede kene ısırdı. Aile fertlerince omzundaki kene çıkartılan Emre Selim, İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kene ısırmasına bağlı Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına yakalanan Emre Selim Geçici, durumunun ağırlaşması üzerine Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne sevk edildi. Tedaviye alınan Emre Selim Geçici için sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

'BİLİNCİ KÖTÜ ETKİLENDİ'

Ailesi, hastanenin yoğun bakım servisinde iki gündür yaşam mücadelesi veren çocuklarının sağlığına kavuşması için dua ederken, Emre Selim'in sağlık durumu hakkında konuşan KTÜ Farabi Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Uzmanı Doç. Dr. Osman Yeşilbaş, "Hastamız kene ısırığından iki gün sonra yüksek ateşle hastanemize geldi. Bir günlük servis yatışının ardından yoğun bakıma aldık. Çünkü bilinci kötü etkilendi, solunum sıkıntısı oldu. Bu hastalık çoklu organ yetmezliği yapabiliyor. Şu an solunum cihazında. Hastalıkla ilgili ileri tedaviler uyguluyoruz. Durumu şu an için kritik ama yoğun bakım sonrası uygulanan tedavilerle birlikte iyi olacağına inanıyoruz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Trabzon / Merkez Aleyna KESKİN-Selçuk BAŞAR

2021-04-30 16:22:11



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