Doğu Karadeniz'den yapılan ihracatta yüzde 11 artış

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Doğu Karadeniz'den yapılan ihracatta yüzde 11 artış

İHA

Doğu Karadeniz'den yapılan ihracatta yüzde 11 artış

Doğu Karadeniz Bölgesi'ndeki 4 ilden bu yılın OcakNisan ayları arasında 524 milyon 915 bin 245 dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini belirtildi.
Bölgedeki Trabzon, Rize, Gümüşhane ve Artvin illerinden geçen yılın aynı döneminde 475 milyon 12 bin 234 dolarlık ihracat gerçekleşirken, söz konusu ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11 artış gösterdi.
Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Başkanı Saffet Kalyoncu, bölgeden gerçekleştirilen ihracatta iller bazında yüzde 65'lik artışla Gümüşhane'nin ilk sırada yer aldığına, bu şehri yüzde 33'lük artışla Rize ve yüzde 7'lik artışla Trabzon'un izlediğini hatırlattı.
Kalyoncu, Gümüşhane ve Rize'deki yüksek oranlı artışlardaki en önemli nedenin, bu illerden ihraç edilen ürünler olan metal madencilik ürünleri fiyatlarının uluslararası piyasalarda aşırı yükselmesi olduğunun altını çizerek Artvin'in ihracatında ise Gürcistan'dan talep düşüklüğü nedeniyle yüzde 6'lık düşüş yaşandığını vurguladı. Kalyoncu, "Söz konusu dönemde, yüzde 3 oranındaki düşüş ve 294 milyon 658 bin 77 dolarlık ihracatla fındık ve mamulleri birinci, yüzde 39 oranındaki artış ve 71 milyon 202 bin 139 dolarlık ihracatla yaş meyve sebze ürünleri ikinci, yüzde 48 oranında artış ve 55 milyon 464 bin 264 dolarlık ihracatla maden ve metal ürünleri üçüncü, yüzde 26 artış ve 39 milyon 940 bin 398 dolarlık ihracatla su ürünleri dördüncü sırada yer almaktadır" diye konuştu.
Kalyoncu, bölgeden bu dönemde 115 ülkeye ihracat gerçekleştirildiğini belirterek, "En fazla ihracat yapılan ilk 5 ülke ise sırasıyla İtalya, Rusya Federasyonu, Polonya, Fransa ve Çin Halk Cumhuriyeti olmuştur. Bu ülkelerden İtalya'ya yapılan ihracat geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 35 artmış, Rusya Federasyonu'na yüzde 75 ve Polonya'ya ise yüzde 93 oranında ihracat artışı yaşanmıştır. Ülke geneli 4 aylık ihracatımızda yaşanan rekor artış gibi bölge ihracatımızın da yılın başından itibaren artış trendini sürdürmesi bizleri ümitlendirmektedir. Bölge ihracatçılarımızın pandemi etkisine rağmen fedakarlık göstererek üretim ve ihracatını aksatmadan sürdürmesi takdire şayan bir başarıdır" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

AK Parti İl Başkanı Mumcu: "Trabzon'da devam eden yatırım ve projelerin takipçisiyiz"
YEREL HABERLER AK Parti İl Başkanı Mumcu: "Trabzon'da devam eden ...
Akçaabat’a kesintisiz bisiklet ve yürüyüş yolu yapılıyor
YEREL HABERLER Akçaabat’a kesintisiz bisiklet ve yürüyüş yolu ...
İl Sağlık Müdürü Usta: "Trabzon’da 35-60 yaş arası hastaneye başvuran Covid hastası oranı artıyor"
YEREL HABERLER İl Sağlık Müdürü Usta: "Trabzon’da 35-60 yaş arası ...
Yalıncak Plajı deniz sezonunu yetiştirilecek
YEREL HABERLER Yalıncak Plajı deniz sezonunu yetiştirilecek
Ahıra giren boz ayı, 4 koyunu telef etti
YEREL HABERLER Ahıra giren boz ayı, 4 koyunu telef etti
Yargıtay bozdu; 'rüşvet' suçundan ceza alan binbaşı beraat etti
YEREL HABERLER Yargıtay bozdu; 'rüşvet' suçundan ceza alan binbaşı ...
Sera Gölü'ndeki kirliliğe 'çökeltim havuzu' çözümü
YEREL HABERLER Sera Gölü'ndeki kirliliğe 'çökeltim havuzu' çözümü
ABD´li Ramadan, kuzeninin böbreği ile hayata tutundu
YEREL HABERLER ABD´li Ramadan, kuzeninin böbreği ile hayata tutundu
Trabzon'da uluslararası böbrek nakli
YEREL HABERLER Trabzon'da uluslararası böbrek nakli
Kumarhaneye çevrilen fırındaki 6 kişiye 18 bin TL ceza
YEREL HABERLER Kumarhaneye çevrilen fırındaki 6 kişiye 18 bin TL ...
Pandemide kumar oynamak için seçilen yöntem "yok artık" dedirtti Pandemi yasaklarından etkilenmemek için fırını kumarhaneye çevirmişler
YEREL HABERLER Pandemide kumar oynamak için seçilen yöntem "yok ...
Beslediği sokak köpeği namazda yanından ayrılmadı
YEREL HABERLER Beslediği sokak köpeği namazda yanından ayrılmadı
Sera Gölü artık kirlenmeyecek Sera Gölü’nün sürekli temiz kalması için proje hazırlandı
YEREL HABERLER Sera Gölü artık kirlenmeyecek Sera Gölü’nün sürekli ...
Tam kapanmada Karadeniz'de köy ve yaylalara akın ettiler
YEREL HABERLER Tam kapanmada Karadeniz'de köy ve yaylalara akın ...
Alman Renata, 40 yıl önce Müslüman oldu, vasiyeti üzerine Trabzon´da defnedildi/Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Alman Renata, 40 yıl önce Müslüman oldu, vasiyeti ...
Trabzon'da denizde erkek cesedi bulundu
YEREL HABERLER Trabzon'da denizde erkek cesedi bulundu
Alman Renata, 40 yıl önce Müslüman oldu, vasiyeti üzerine Trabzon´da defnedildi
YEREL HABERLER Alman Renata, 40 yıl önce Müslüman oldu, vasiyeti ...
Havalar ısındı, yayla göçü başladı
YEREL HABERLER Havalar ısındı, yayla göçü başladı
Ramazan'da ihtiyaç sahipleri unutulmuyor
YEREL HABERLER Ramazan'da ihtiyaç sahipleri unutulmuyor
Gebelik şekerine dikkat! Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op.Dr. Filiz Tanrıkulu: “Gebelik Şekeri ilk defa gebelik sırasında saptanan ve doğumdan 6 hafta sonra normale dönen şeker hastalığıdır” “Hastalığın görülme sıklığında etnik ve coğrafi farklılıklar bulunmaktadır”
YEREL HABERLER Gebelik şekerine dikkat! Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. ...
Alman kadın müslüman oldu, vasiyeti üzerine Türkiye'de toprağa verildi Almanya'da Türk komşularından etkilenerek 40 yıl önce müslüman olan ve geçtiğimiz günlerde vefat eden 83 yaşındaki Alman yaşlı kadın vasiyeti üzerine Trabzon'da son yolculuğuna uğurlandı Cenazeyi Almanya'dan Türkiye'ye getiren Hüseyin Çakır: "Devlet onu kimsesizler mezarlığa götürerek yakacak ve küllerini herhangi bir yere gömecekti; Buna müsaade edemezdik"
YEREL HABERLER Alman kadın müslüman oldu, vasiyeti üzerine ...
Trabzon'da 1 Mayıs yürüyüşünde gözaltına alınanlara pandemi cezası
YEREL HABERLER Trabzon'da 1 Mayıs yürüyüşünde gözaltına alınanlara ...
Ramazanların vazgeçilmez tatlısı: 'Kocakarı gerdanı' Bazı yörelerde ismi 'Burmalı' olarak da bilinen tatlı Doğu Karadeniz'de büzüş büzüş görüntüsü nedeniyle 'Kocakarı gerdanı' olarak adlandırılıyor
YEREL HABERLER Ramazanların vazgeçilmez tatlısı: 'Kocakarı ...