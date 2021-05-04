Doğu Karadeniz'den yapılan ihracatta yüzde 11 artış

Doğu Karadeniz Bölgesi'ndeki 4 ilden bu yılın OcakNisan ayları arasında 524 milyon 915 bin 245 dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini belirtildi.

Bölgedeki Trabzon, Rize, Gümüşhane ve Artvin illerinden geçen yılın aynı döneminde 475 milyon 12 bin 234 dolarlık ihracat gerçekleşirken, söz konusu ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11 artış gösterdi.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Başkanı Saffet Kalyoncu, bölgeden gerçekleştirilen ihracatta iller bazında yüzde 65'lik artışla Gümüşhane'nin ilk sırada yer aldığına, bu şehri yüzde 33'lük artışla Rize ve yüzde 7'lik artışla Trabzon'un izlediğini hatırlattı.

Kalyoncu, Gümüşhane ve Rize'deki yüksek oranlı artışlardaki en önemli nedenin, bu illerden ihraç edilen ürünler olan metal madencilik ürünleri fiyatlarının uluslararası piyasalarda aşırı yükselmesi olduğunun altını çizerek Artvin'in ihracatında ise Gürcistan'dan talep düşüklüğü nedeniyle yüzde 6'lık düşüş yaşandığını vurguladı. Kalyoncu, "Söz konusu dönemde, yüzde 3 oranındaki düşüş ve 294 milyon 658 bin 77 dolarlık ihracatla fındık ve mamulleri birinci, yüzde 39 oranındaki artış ve 71 milyon 202 bin 139 dolarlık ihracatla yaş meyve sebze ürünleri ikinci, yüzde 48 oranında artış ve 55 milyon 464 bin 264 dolarlık ihracatla maden ve metal ürünleri üçüncü, yüzde 26 artış ve 39 milyon 940 bin 398 dolarlık ihracatla su ürünleri dördüncü sırada yer almaktadır" diye konuştu.

Kalyoncu, bölgeden bu dönemde 115 ülkeye ihracat gerçekleştirildiğini belirterek, "En fazla ihracat yapılan ilk 5 ülke ise sırasıyla İtalya, Rusya Federasyonu, Polonya, Fransa ve Çin Halk Cumhuriyeti olmuştur. Bu ülkelerden İtalya'ya yapılan ihracat geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 35 artmış, Rusya Federasyonu'na yüzde 75 ve Polonya'ya ise yüzde 93 oranında ihracat artışı yaşanmıştır. Ülke geneli 4 aylık ihracatımızda yaşanan rekor artış gibi bölge ihracatımızın da yılın başından itibaren artış trendini sürdürmesi bizleri ümitlendirmektedir. Bölge ihracatçılarımızın pandemi etkisine rağmen fedakarlık göstererek üretim ve ihracatını aksatmadan sürdürmesi takdire şayan bir başarıdır" ifadelerini kullandı.

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