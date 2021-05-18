Trabzon´da silahlı arazi kavgası: 2 yaralı



İnan KALYONCU/TONYA (Trabzon), (DHA)TRABZON'un Tonya ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle komşular arasında çıkan silahlı kavgada emekli imam Ali (73) ve eşi Asiye İ. (69), yaralandı. Olayda tabancayı ateşleyen D.Ş., jandarma tarafından yakalandı.

Olay öğle saatlerinde ilçeye bağlı Melikşah Mahallesi´nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında arazi meselesi yüzünden husumet bulunan emekli imam Ali İ. ile komşusu D.Ş. arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada D.Ş., tabancayla ateş edip, kaçtı. Tabancadan çıkan merminin karın bölgesine isabet ettiği Ali İ. ile koluna gelen mermiyle eşi Asiye İ., yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalede bulunan çift, ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Tedaviye alınan çiftin, sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Olay yerinde inceleme yapan jandarma ekiplerince şüpheli D.Ş. de, yakalanarak gözaltına alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Trabzon / Tonya İnan KALYONCU

2021-05-18 20:12:10



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