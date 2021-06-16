Trabzonspor, Ahmet Canbaz ile yollarını ayırdı

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Tolga SAĞLAM/TRABZON (DHA)Trabzonspor Kulübü, orta oyuncusu Ahmet Canbaz ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Trabzonspor'dan konuyla ilgili olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu´na gönderilen yazıda, "Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Ahmet Canbaz arasındaki 03.07.2019 başlangıç ve 31.05.2022 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyecektir" ifadelerine yer verildi.DHA-Canlı Maç Türkiye-Trabzon Tolga SAĞLAM

2021-06-16 13:34:31



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