Akoluk Mahallesi yeni kurban kesim ve satış yeri olarak belirlendi

Trabzon'un Ortahisar Belediyesi yaklaşan kurban bayramı öncesi, kesim ve satış yerlerini belirleyerek hazırlıklarını hızlı bir şekilde sürdürüyor. Her yıl Akyazı dolgu alanında belirlenen kurban kesim ve satış yeri, alanda şehir hastanesi inşaatının başlamasından dolayı bu yıl Akoluk Mahallesi’nde tespit edilen yere taşındı. Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Akoluk Mahallesi’ndeki kurban kesim ve satış alanında devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, tespit edilen alanlar dışında hiçbir kaçak kesime müsaade edilmeyeceğini ve kaçak kesim yapanlara karşı cezai müeyyide uygulanacağını kaydederek, “Belirlenen kurban kesim alanlarında vatandaşlarımızın dini görevlerini yerine getirmesi önemlidir. Bu nedenle bu yıl ki kurban bayramı öncesi vatandaşlarımızın sorun yaşamaması, hem de sağlıklı şekilde ibadetlerini yerine getirmesi için çalışmaları erken başlattık. Vatandaşlarımızın kurbanlarını sorunsuz bir şekilde kesmeleri ve mağdur olmamaları için her türlü önlemi aldık. Vatandaşlarımızdan istirhamımız lütfen kurbanlarını belirlenen alanlarda kessinler. Bu hem görüntü kirliliği hem de hijyen ve sağlık açısından da çok önemli. Sokak aralarında, yol kenarlarında ve uygun olmayan alanlarda yapılan kesimler nahoş görüntülere sebep oluyor. Hem de hijyen ve sağlık açısından da ciddi bir risk oluşturuyor. Vatandaşlarımız Ortahisarımızın imajına yakışmayacak bu gibi durumlara sebebiyet vermemeli” dedi.

Akoluk Mahallesi’nde her türlü ihtiyaçlara cevap verebilecek, bütün üniteleriyle birlikte çok modern kurban kesim ve satış yeri hazırladıklarını belirten Genç, “Her yıl olduğu gibi bu yıl da Ortahisar Belediyesi olarak kurban bayramı hazırlıklarımızı ivedi bir şekilde yapıyoruz. Vatandaşlarımızın kurbanlarını uygun koşullarda kesebilmeleri için gerekli tedbirleri alıyoruz. Kurban Hizmetleri Komisyonu raporuna göre küçükbaş ve büyükbaş hayvan kesimi için ilçe sınırlarımız içinde yerleri yeniden düzenliyoruz. Bu zamana kadar kurban satış yerimiz Akyazı dolgu alanıydı, bu yıl bu alanı Akoluk mahallemize kaydırdık. Burada modern bir imalat yaparak sağlıklı bir şekilde satış ve kesim yapacağız. Kesim noktalarının tamamında Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz sosyal mesafe ve maske denetimlerini bu yıl da yapacak. Ayrıca ekiplerimiz dezenfektasyon ve maske dağıtımında bulunacak” ifadelerini kullandı.

