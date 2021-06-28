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Artvin’in Hopa ilçesinde 10 yıl önce çıkan olaylarda hayatını kaybeden Metin Lokumcu'nun ölümü ile ilgili davada mahkeme görevsizlik kararı verdi Dosya Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek

İHA

Artvin’in Hopa ilçesinde 10 yıl önce çıkan olaylarda hayatını kaybeden Metin Lokumcu'nun ölümü ile ilgili davada mahkeme görevsizlik kararı verdi Dosya Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek

Artvin'in Hopa ilçesinde 10 yıl önce düzenlenen miting öncesi çıkan olaylarda hayatını kaybeden emekli öğretmen Metin Lokumcu'nun ölümü ile ilgili Trabzon 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, hakim görevsizlik kararı vererek dosyayı Ağır Ceza Mahkemesine sevk etti.
Artvin'in Hopa ilçesinde 31 Mayıs 2011 yılında miting öncesi çıkan olaylarda sıkılan biber gazı nedeniyle kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Metin Lokumcu’nun (55) ölümüyle ilgili Hopa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında aralarında dönemin İl Emniyet Müdürü Muhsin Armağan'ın da bulunduğu 13 polis hakkında 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 6 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlanmıştı. 13 polisin yargılandığı davanın duruşması, Hopa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kamu güvenliğinin tehlikeye düşmemesi için Trabzon'a alınırken, 10 yıl sonra açılan davanın 2. duruşması bugün Trabzon 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü.
Trabzon 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın 2. duruşmasında, Metin Lokumcu’nun yakınları, siyasi parti temsilcileri, baro başkanları ile sanık ve müşteki avukatları hazır bulundu. Tutuksuz yargılanan 13 şüpheli ise duruşma salonunda yer almadı. Gaziantep Barosu, Batman Barosu, Ankara Barosu ve Yeşil Artvin Derneği duruşmaya katılma talebinde bulundu. Cumhuriyet savcısı ise suçta doğrudan zarar gören olmadıkları için katılma taleplerini reddetti. Ardından, hakim duruşmaya ara verdi. Duruşmada, olay günü Metin Lokumcu’yu gördüğünü söyleyen ve yaşananlara şahit olduğu iddia eden 7 farklı tanık dinlendi.
Avukatların ve tanık beyanlarının ardından Cumhuriyet savcısı mütalaasını verdi. Savcı mütalaasında, dosyanın değerlendirilmek üzere Ağır Ceza Mahkemesinin takdirine bırakılabileceğini ve bu gerekçeyse görevsizlik talep etti. Hakim, duruşmaya verilen aranın ardından dosyanın katılan vekillerin talepleri, mevcut delil durumu göz önünde bulundurularak dosyayla ilgili görevsizlik kararı vererek dosyanın Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesine hükmetti.

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