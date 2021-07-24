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Mezgit, tarihinin en yüksek fiyatını gördü Trabzon’da mezatta kilosu 140 TL’den satılan mezgit ilk kez bu kadar yüksek fiyatı gördü

İHA

Trabzon Toptancı Balık Hali'nde mezat usulüyle satışa sunulan mezgit, tarihinin en yüksek fiyatını görerek kilosu 140 TL'den alıcı buldu.

Mezgit, tarihinin en yüksek fiyatını gördü Trabzon’da mezatta kilosu 140 TL’den satılan mezgit ilk kez bu kadar yüksek fiyatı gördü

Trabzon Toptancı Balık Hali’nde mezat usulüyle satışa sunulan mezgit, tarihinin en yüksek fiyatını görerek kilosu 140 TL’den alıcı buldu.
Kıyı balıkçıların az miktarda getirdiği mezgit, istavrit, barbun gibi çeşitleri satarak ayakta durmaya çalışan balıkçı esnafları, yaşanan olumsuzluklar nedeniyle son yılların en durgun dönemini yaşıyor.
Özellikle mezgitin mezatta kilosu 140 TL’ye kadar çıkmasına şaşırdıklarını belirten balıkçılar, mezgitin tarihinin en yüksek fiyatını gördüğünü söyledi. Doğu Karadeniz’de birkaç gündür yaşanan hava muhalefeti nedeniyle özellikle Trabzon’da, kıyı balıkçıları denize açılamazken az miktarda tutukları mezgit, mezat usulüyle satılarak tarihinin en yüksek fiyatını gördü.
Balıkçılık sektörüyle uğraşan Yunus Sağlam, uzun yıllar sektörün içerisinde olduğunu belirterek ilk kez mezgitin fiyatını bu kadar yüksek gördüğünü söyledi. Mezgitin tarihinde ilk kez bu kadar yüksek fiyatı gördüğünü belirten Sağlam, “Hava muhalefeti dolasıyla tekneler açılamadı. Dolayısıyla bu durum pek fark etmiyor, balık gelse bile fiyatlar çok pahalı. Bu anlamda çok büyük sıkıntılar yaşıyoruz. En son mezatta mezgit 140 TL’ye kadar çıktı. İnanılmaz bir rakam tarihinde ilk kez böyle bir fiyatı gördü. 140 TL’ye alıp restoranda verseniz dahi müşterilere kaça satacaksınız. Restoranlar pahalı diyorlar her şey pahalı. Balık zaten az var Eylül’ü bekleyeceğiz. Gelen balık çok az” dedi.
Balıkçı esnaflarından Ahmet Çoğalmış, mezgitin en son fiyatının 140 TL’ye kadar çıktığını ifade ederek “Gün geçtikçe balık azalıyor. Bu aylar balığın kıt olduğu dönemler yaklaşık 1 aydır durum böyle. Balığın olmayışından dolayı sıkıntı yaşıyoruz kültür balıklarıyla ayakta durmaya çalışıyoruz. Mezgitin en son fiyatı 140 TL’ye kadar çıktı. Şu anda balıkçıda balığı unuttu vatandaş da balığı unuttu" diye konuştu.

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