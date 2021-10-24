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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Trabzonspor geçtiğimiz sezonu ikiye katladı

İHA

Trabzonspor geçtiğimiz sezonu ikiye katladı

Süper Lig'de namağlup olarak yoluna devam eden Trabzonspor, geçtiğimiz sezonun ilk 10 haftalık bölümünde 12 puan toplamıştı. Bordomavililer, bu sezon ise 24 puan elde ederek 12 puanlık bir fark oluşturdu.
Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Göztepe'yi 10 mağlup eden Trabzonspor, geçtiğimiz sezona fark atmaya devam ediyor. Bordomavililer geçtiğimiz sezona 12 puanlık bir fark atarak liderlik koltuğunda yer aldı. Karadeniz ekibi, söz konusu haftalar itibarıyla 202021 sezonunda 14. sırada bulunuyordu.

Abdullah Avcı gelişiyle yükseliş dönemi
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 10 Kasım 2020'de bordomavili takımın başına geçmişti. Yaklaşık 1 yıldır Karadeniz ekibini çalıştıran tecrübeli teknik adam, bordomavili takımla yükselen bir trend yakaladı. Avcı, geçtiğimiz sezon 17. sıradan aldığı takımı Avrupa kupalarına taşırken, bu sezon ise namağlup lider yoluna devam ediyor.
Abdullah Avcı, geçtiğimiz sezon 32 maçta 2.03 puan ortalaması yakalarken, bu sezon ise ortalamasını 10 maçta 2.40'a çıkardı.

Avcı'dan öncesi ve sonrası
Geçen sezon ligin ilk 7 haftasında 1 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşamasının ardından İngiliz çalıştırıcı Eddie Newton ile yollarını ayıran bordomavililer, geçici olarak takımın başına getirdiği futbolcu izleme komitesi direktörü İhsan Derelioğlu yönetiminde çıktığı 1 maçta da berabere kaldı. Trabzonspor, ilk 8 haftalık periyotta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşayıp 6 puanla 17. sırada yer aldı.
Ligin ilk 8 haftasında 4 mağlubiyet yaşayan Karadeniz temsilcisi, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde sezonun kalan bölümündeki 32 karşılaşmada ise sadece 3 kez sahadan yenilgiyle ayrıldı. 18 karşılaşmayı kazanan bordomavili takım, 11 defa da beraberlik elde etti.
Karadeniz ekibi, geçen sezon 40 maçta 19 galibiyet, 14 beraberlik, 7 mağlubiyetle 71 puan toplayarak ligi dördüncü sırada bitirdi. Abdullah Avcı, alt sıradan aldığı takımı zirveye taşıdı.

Bu sezon
Trabzonspor bu sezon oynadığı 10 maçta 7 galibiyet ve 3 beraberlik alarak yenilmedi. Namağlup olarak zirvede bulunan bordomavililer Süper Lig'de ise 22 maçtır yenilmeyerek önemli bir istatistiğe imza attı. Yükselişini sürdürmeye devam eden Trabzonspor, rakip fileleri 20 kez havalandırırken, kalesinde 9 gol gördü.

Deplasman yenilmezliğini 1 yıla çıkardı
Trabzonspor, son dış saha yenilgisini geçen sezon ligin 6. haftasında 25 Ekim 2020'de İstanbul'da oynanan Fenerbahçe maçında 31'lik sonuçla yaşadı. 365 gün önce son dış saha yenilgisini yaşayan Karadeniz ekibi, daha sonra 23 deplasman müsabakasında 13 galibiyet, 10 beraberlik aldı. Bordomavililer, konuk olduğu Göztepe mücadelesinden galip ayrılmasıyla birlikte deplasmandaki yenilmezliğini 1 yıla çıkardı.

Büyük maçları kaybetmedi
Trabzonspor geçtiğimiz sezonun ilk 10 haftasında İstanbul'un 3 büyüklerine karşı oynadığı iki maçı kaybederken, bu sezon ise yenilgi yüzü görmedi. Bordomavililer, geçtiğimiz sezonun ilk haftasında evinde Beşiktaş'a 31 kaybederken, 6. haftada deplasmanda Fenerbahçe'ye 31 mağlup oldu.
Bu maçın ardından Karadeniz ekibi, deplasmanda oynadığı maçları kaybetmedi. Bu sezonun 4. haftasında sahasında Galatasaray ile 22 berabere kalan bordomavililer, Fenerbahçe'yi ise 31 mağlup etti.

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