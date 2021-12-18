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Eren Bülbül'ün hayatının konu edildiği film doğum günü olan 1 Ocak’ta vizyona giriyor Anne Ayşe Bülbül, oğlunu anlatan "Kesişme; İyi ki varsın Eren" filmini izlemenin duygusal olarak kendisi için çok zor olacağını düşünüyor Anne Ayşe Bülbül: "Filmi izlemek bizim için çok zor olacak ama yine de izleyeceğim"

İHA

Eren Bülbül'ün hayatının konu edildiği film doğum günü olan 1 Ocak’ta vizyona giriyor Anne Ayşe Bülbül, oğlunu anlatan "Kesişme; İyi ki varsın Eren" filmini izlemenin duygusal olarak kendisi için çok zor olacağını düşünüyor Anne Ayşe Bülbül: "Filmi izlemek bizim için çok zor olacak ama yine de izleyeceğim"

PKK'lı teröristler tarafından 2017 yılında Trabzon'un Maçka ilçesinde şehit edilen Eren Bülbül ve Ferhat Gedik’in hayatlarının konu edindiği ‘Kesişme; İyi ki varsın Eren’ filmi 1 Ocak 2022 tarihinde Trabzon'da yapılacak gala ile gösterime girecek.
Anne Ayşe Bülbül, oğlunu anlatan "Kesişme; İyi ki varsın Eren" filminin oğlunun doğum tarihi olan 1 Ocak'ta gösterime girmesinin kendisi için çok anlamlı olduğunu ve izlemenin kendisi için duygusal olarak çok zor olacağını söyledi.
Trabzon’un Maçka ilçesinde 11 Ağustos 2017'de terör örgütü PKK’lı teröristler tarafından şehit edilen Eren Bülbül ve Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik’in hayatlarının konu edinildiği “Kesişme; İyi ki Varsın Eren” filminin çekimleri geçtiğimiz haftalarda tamamlandı.
Nevşehir ve Hatay illerinin yanı sıra Trabzon’un Maçka ilçesinde olayın gerçekleştiği yerde Eren Bülbül'ün şehit olduğu sahnenin çekimleri yapıldı. Filmde Eren Bülbül'ü Trabzon'un Tonya ilçesinden Rahman Beşel canlandırdı. Anne Ayşe Bülbül'ü oyuncu Mutlu Nur, şehit Ferhat Gedik'i ise ünlü sanatçı İsmail Hacıoğlu canlandırdı.

"Bu filmde hayatımızı izleyeceğiz"
Oğlunun hayatını anlatan filmi izlemeyi çok istediğini belirten anne Ayşe Bülbül, filmin çekimlerinde duygulu anlar yaşadığını dile getirdi. Ayşe Bülbül, “Benim oğlumun şehit olması ayrı bir gurur. O filmde bizlerin hayatı geçecek. Filmin çekiminde buradaydım. Biz tekrar hayatımızı izleyeceğiz. Benim evladımın unutulmaması bizim için çok büyük bir gurur. Çok büyük bir duygu bunu bile çekemeyenler var. Tek Eren mi diyenler var. Eren gecekondumuzda kalmaya geldi ve o itlerle karşılaştı. O çilede, o yoklukta onun başardığını ben anne olarak başaramazdım. Benim evladım ismi çok yere verildi, unutulmadı. Bu hayatı izlemek benim için çok zor olacak. Ama yine de izleyeceğim” şeklinde konuştu.

“Eren yaşasaydı 1 Ocak'ta 19 yaşında olacaktı”
Eren’e 15 yaşına kadar doğum günü yapamadıklarını vurgulayan Bülbül, “Eren yaşasaydı 1 Ocak’ta 19 yaşında olacaktı. Eren’ime 15 yaşına kadar bir doğum günü yapamadık. Şimdi doğum günü kutluyoruz. Hiç kimse o pastadan bir dilim ağzına koymuyor. Çünkü herkes biliyor ki Eren sağ olsa da ona doğum günü kutlasak Eren’in kendine o aldığımız pasta yetmezdi. Şimdi ben ve kardeşleri onu bildiğimiz için kimse onun pastasından yemiyor. 19 yaşında olacaktı askere hazırlanacaktı. Benim evladım asker olacağım, şehit olacağım derdi. Askerlik zamanı geldi ben evladımı askere gönderdim şehit oldu diye gönlümden geçireceğim. Filmin çekimini izlediğimde duygulu anlarımda oldu. Sünnet töreni zamanlarının anlatılması güzel. Acı yanları da oluyor. Emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunarım” ifadelerini kullandı.
Öte yandan Eren Bülbül'ün mezarı ve mezarının bulunduğu alan Türk bayrakları ile donatıldı.

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