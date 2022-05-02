Bariyerler bayram günü faciayı önledi: 2’si çocuk 5 yaralı

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Trabzon’un Akçaabat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2’si çocuk 5 kişi yaralandı. Kaldırıma çıkan minibüs, şarampole yuvarlanmaktan bariyerler sayesinde kurtuldu.

Edinilen bilgiye göre, Akçaabat ilçesine bağlı Akçakale Mahallesi'nde N.K. yönetimindeki 61 HE 980 plakalı minibüs, sürücüsünün henüz bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Kaldırıma çıkan ve şarampole yuvarlanmaktan bariyerler sayesinde kurtulan minibüsü gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından minibüsten çıkartılan yaralılardan 3’ü Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne, 2’si ise Fatih Devlet Hastanesi sevk edildi. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza sonrası trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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