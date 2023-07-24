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        Trabzon Üniversitesi'nde 11 bölüm daha açıldı

        Trabzon Üniversitesi'nde yeni açılanlarla birlikte bölüm sayısı 59'a yükseldi

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2023 - 17:48
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        Trabzon Üniversitesi'nde 11 bölüm daha açıldı
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        Rektörlükten yapılan yazılı açıklamada, üniversitenin 11'i yeni olmak üzere 59 bölümüyle öğrencilerini beklediği vurgulandı.

        Trabzon Üniversitesinin, yeni bölümler açarak öğrenci sayısını artırmaya ve dengeli büyümeye devam ettiği belirtilen açıklamada, İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi'nde Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Sosyoloji, Tarih, Uluslararası Ticaret ve Lojistik, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu'nda Acil Yardım ve Afet Yönetimi, Yönetim Bilişim Sistemleri, Yabancı Diller Yüksekokulu'nda İngilizce Mütercim ve Tercümanlık, Çarşıbaşı Meslek Yüksekokulu'nda Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon, İnternet ve Ağ Teknolojileri, Tonya Meslek Yüksekokulu'nda Tıbbi Görüntüleme Teknikleri ile Tıbbi Laboratuvar Teknikleri bölümlerine bu yıl ilk defa öğrenci kabul edileceği kaydedildi.

        Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Rektör Prof. Dr. Emin Aşıkkutlu dengeli, planlı ve istikrarlı büyümeyi merkeze alarak eğitim öğretim faaliyetlerinin şekillenmesi için gayret ettiklerinin altını çizdi.

        Aşıkkutlu, "Nicelik yanında niteliğe de önem vererek 8 fakülte, 2 enstitü, 7 meslek yüksekokulu, 2 yüksekokul, 1 devlet konservatuvarı ile üniversitemizi daha ileriye taşımak için gayretlerimizi sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

        #Trabzon Üniversitesi
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