Trabzon Valiliği'nden afet ilişkin açıklama

Trabzon Valliği tarafından açıklamada şu değerlendirmede bulunuldu:

Metrekareye 165 kg yağışın düştüğü Sürmene, Araklı ve Arsin ilçelerinde su taşkınları ve heyelanlar yaşandığı belirtilen açıklamada "Taşkın ve heyelanlarla ilgili olarak 112 Acil Çağrı Merkezi ve Kaymakamlıklarda oluşturulan ilçe AFAD Merkezlerinden 320 ibar alınmıştır. Bu akşam itibarıyla bölgede 664 personel (AFAD, DSi, Karayolları, Büyükşehir ve ilçe Belediyeleri, Türk Kızılayı, Sahil Güvenlik, Jandarma, Emniyet, İl Tarım ve Orman, Defterdarlık, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü, Ulaştırma, Meteoroloji, STK), 190 iş makinasi (DSi, Karayolları, Belediyeler), 281 araç ve 5 bot ile arama kurtarma, kapalı yol ve dere rusubat çalışmalarına müdahale edilmektedir. Araklı, Arsin ve Sürmene ilçelerimizde toplamda 12 mahalle heyelan, sel ve su baskınından etkilenmiş olup 3 mahallede etüt çalışmaları tamamlanmıştır. Diğer mahallelerde çalışmalar devam edecektir. Zarar tespit çalışmalarına başlanılmış olup Araklı ve Sürmene ilçelerimizde 93 iş yeri, 7 konut ve 3 araçta çalışmalar tamamlanmıştır. Sürmene ilçemizin 4 mahallesinde 120 dekar tarım arazisi zarar görmüş olup tarımsal ürün zararları için henüz net bir veriye ulaşılamamıştır, zarar tespit çalışmaları devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.

5 ilde sel: Uzmanından uyarı! Haberi Görüntüle KAPALI MAHALLE YOLU KALMADI Türk Kızılayı'nın 3 ikram aracıyla toplamda 600 sıcak çorba, 170 kumanya, 3 bin 950 içecek, bin 490 su ile bin 550 ikramlık dağıtımında bulunduğu kaydedilen açıklamada "Bölgede ulaşıma kapalı mahalle yolu bulunmamakta, mahalle içindeki bazı evlerin kapalı yollarını açma çalışmaları ise sürmektedir. Su, elektrik ve iletişim alamayan mahalle bulunmamakta; lokal su, elektrik ve iletişim arızalarının giderilmesi çalışmaları ise devam etmektedir. Yaşanan sel, heyelan ve taşkınların ilk anından itibaren araç, makina ve personel desteğinde bulunan çevre illerimiz Erzurum, Bayburt, Gümüşhane, Artvin, Rize, Giresun ve Ordu illerimiz Valiliklerine, belediye ve bağlı kurumlarına teşekkür ediyoruz" denildi.