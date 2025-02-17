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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Trabzonlular Federasyonu'ndan Uğurcan Çakır, Beşiktaş ve Şenol Güneş için açıklama - Trabzonspor Haberleri

        Trabzonlular Federasyonu'ndan Uğurcan Çakır, Beşiktaş ve Şenol Güneş için açıklama

        Trabzonlular Federasyonu, Beşiktaş - Trabzonspor maçında yaşananlar ilgili açıklama yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.02.2025 - 18:22 Güncelleme: 17.02.2025 - 18:22
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        "Şenol Güneş gole neden sevinmedi?"
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        Trabzonlular Federasyonu, Beşiktaş - Trabzonspor maçında yaşananlar ilgili açıklamalarda bulundu.

        Başkan İsmail Turgut Öksüz ve Onur Kurulu Başkanı Tekin Küçükali imzasıyla yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

        "A Milli Takım kalecisi, Trabzonspor Kaptanı Uğurcan Çakır’a son oynanan Beşiktaş - Trabzonspor maçı öncesi, müsabaka esnasında ve karşılaşma sonrasında edilen küfürleri şiddetle kınıyoruz. Üslup kişinin aynasıdır. Kötü söz sahibine aittir. Maçın oynandığı cumartesi akşamı bu organize ahlaksızlığına imza atanların, bu organize kötülüğün mimarlarının sloganı, ‘Şerefiyle oyna, hakkıyla kazan’ asla olamaz. Saha içinde savunmasız bir futbol emekçisine 90 dakika küfürler savuran zavallılar ne kadar şerefli olabilir? Buna ses çıkartmayanlar ne kadar haklı olabilir? Efendilik bu mudur? Beşiktaşlılık duruşu buna mı denir? Türkiye İçişleri Bakanlığı’ndan ve Türkiye Futbol Federasyonu’ndan; A Milli Takım kalecisine edilen bu küfürlerin arkasındaki mihrakları, kişileri araştırmasını; bu toplu ahlaksızlığı organize edenleri ortaya çıkarmasını ve gerekli cezaların da ivedilikle verilmesini talep ediyoruz.

        Aynı stadyumda geçen yıl da aynı organize ahlaksızlık yaşanmış; Uğurcan Çakır’a yine aynı küfürler edilmişti. Tepki gösterilmezse bu ahlaksızlık gelecek sene de devam edecektir.

        Bir sözümüz de Trabzonspor’u yönetenlere. Trabzonspor Başkanı’ndan ve yönetiminden Uğurcan Çakır’a yapılan bu olaya en şiddetli şekilde tepki vermelerini beklerdik. Bu ahlaksızlığa karşı ses çıkartmayan, bu ahlaksızlığı engellemeye çalışmayan Beşiktaş Başkanı’na hem maç esnasında hem de maçtan sonra gerekli tavır ve tepki gösterilmeliydi.

        "ŞENOL GÜNEŞ GOLE NEDEN SEVENMEDİ ?"

        Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş’ten, kendi takımının kalecisine yapılan çirkin tezahüratlar karşısında bir tepki göstermesini beklerdik. Trabzonspor’un Beşiktaş’a attığı gole sevinemeyen Güneş’in, küfürlü tezahürat yapan bir taraftar grubuna hoş görünme çabasını anlamakta zorlanıyoruz. Güneş’in Trabzon’da oynanan Bodrumspor ve Sivasspor maçlarındaki gol sevinçlerini İstanbul’da sergilememesinin makul bir açıklaması olamaz. Trabzonspor’un yönetiminde bulunanlar ve teknik ekip, kulübümüze yönelik saha içinde ve dışında yapılan haksızlıklar ve çirkin girişimlere karşı kararlı bir duruş sergilemek zorundadır. Trabzonspor, sadece rakipleriyle değil, kendisine yönelik her türlü adaletsizlikle de mücadele etmeyi bilir; dahası, bu mücadeleyi kulübün şanlı mazisi ve taraftarına olan sorumluluğu gereği bir mecburiyet olarak kabul eder."

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