Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Yılport Samsunspor Trabzonspor: 1 - Samsunspor: 1 | MAÇ SONUCU - Trabzonspor Haberleri

        Trabzonspor: 1 - Samsunspor: 1 | MAÇ SONUCU

        Trendyol Süper Lig'in 4. haftasındaki Karadeniz derbisinde Trabzonspor sahasında Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı. Trabzonspor'da gol 16. dakikada Onuachu'dan gelirken Samsunspor'un golünü 88. dakikada Mouandilmadji kaydetti

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 31.08.2025 - 23:35 Güncelleme: 31.08.2025 - 23:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karadeniz derbisinden kazanan yok!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Karadeniz derbisi oynandı. Trabzonspor sahasında Samsunspor'u konuk etti. Papara Park'ta oynanan mücadeleyi 1-1 berabere bitti.

        Trabzonspor'da gol 16. dakikada Onuachu'dan gelirken Samsunspor'un golünü 88. dakikada Mouandilmadji kaydetti.

        Bu sonuçla birlikte Bordo-Mavililer puanını 10 yaparken Samsunspor ise 7 puana çıktı.

        Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak. Samsunspor ise evinde Antalyaspor'u ağırlayacak.

        TARAFTARLAR YOĞUN İLGİ GÖSTERDİ

        Trabzonsporlu taraftarlar, karşılaşmaya büyük ilgi gösterdi.

        Karşılaşmanın biletlerinin tamamını tüketen bordo-mavili taraftarlar, Papara Park'ı doldurdu.

        Konuk takım taraftarları da bulundukları tribünü doldurarak Trabzon deplasmanında takımlarını yalnız bırakmadı.

        MAÇTAN DAKİKALAR

        8. dakikada ceza alanı sağ çaprazından Olaigbe'nin şutunda yerden seken topu kaleci Okan Kocuk, yatarak direk dibinden çeldi.

        16. dakikada Trabzonspor'un gelişen organize atağında son olarak sağ taraftaki Zubkov'un ortasında, altıpas içerisinde Onuachu, uçarak kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 1-0.

        20. dakikada Yunus Emre Çift'in ceza alanı dışından şutunda yerden seken top, kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.

        27. dakikada Trabzonspor'da sakatlanan Pina'nın yerine Arif Boşluk oyuna dahil oldu.

        29. dakikada Zeki Yavru'nun soldan kullandığı köşe atışında, arka direkte Tomasson'un ayağıyla tamamlamak istediği topu çizgi önünde Onuachu, kafayla uzaklaştırdı.

        37. dakikada sağ çaprazdan ceza alanına giren Augusto'nun şutunda önce savunmaya sonra direğe çarpan top kornere çıktı.

        44. dakikada Ntcham'ın ceza alanı içinden şutunda top az farkla üstten auta gitti.

        Trabzonspor, karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 önde kapadı.

        (İkinci yarı az sonra...)

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fenerbahçe'ye 45 dakika yetti!
        Fenerbahçe'ye 45 dakika yetti!
        Samsunspor’un taraftar grubuna saldırı: 1 ağır yaralı
        Samsunspor’un taraftar grubuna saldırı: 1 ağır yaralı
        Sivas, Denizli ve Karabük'te yangın
        Sivas, Denizli ve Karabük'te yangın
        'Düğüne geldım yalanı'
        'Düğüne geldım yalanı'
        TEKNOFEST Mavi Vatan kapanış töreniyle sona erdi
        TEKNOFEST Mavi Vatan kapanış töreniyle sona erdi
        İsrail: Ebu Ubeyde Gazze'de öldürüldü
        İsrail: Ebu Ubeyde Gazze'de öldürüldü
        Türk bilim insanından 4 gündür haber alınamıyor
        Türk bilim insanından 4 gündür haber alınamıyor
        Sumud Filosu Gazze'ye doğru yola çıktı
        Sumud Filosu Gazze'ye doğru yola çıktı
        Kızını öldürüp salona gömdüler! Dehşet saçan cinayet 7 yıl sonra ortaya çıktı
        Kızını öldürüp salona gömdüler! Dehşet saçan cinayet 7 yıl sonra ortaya çıktı
        "İşine son verilmiş"
        "İşine son verilmiş"
        "Türkiye'den kaçmadım"
        "Türkiye'den kaçmadım"
        500 liralık şofben parası cinayeti! Katilin evi yandı
        500 liralık şofben parası cinayeti! Katilin evi yandı
        Trump'tan Chicago'ya mesajı: Ya çözün ya da biz geliyoruz
        Trump'tan Chicago'ya mesajı: Ya çözün ya da biz geliyoruz
        Yakın gelecekte bekleyen tehlike
        Yakın gelecekte bekleyen tehlike
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Çin'de
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Çin'de
        1 Nisan 2026’da 5G dönemi başlayacak
        1 Nisan 2026’da 5G dönemi başlayacak
        İki yıl üst üste ortaya çıkması tesadüf değil!
        İki yıl üst üste ortaya çıkması tesadüf değil!