Trabzonspor: 1 - Samsunspor: 1 | MAÇ SONUCU
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasındaki Karadeniz derbisinde Trabzonspor sahasında Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı. Trabzonspor'da gol 16. dakikada Onuachu'dan gelirken Samsunspor'un golünü 88. dakikada Mouandilmadji kaydetti
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Karadeniz derbisi oynandı. Trabzonspor sahasında Samsunspor'u konuk etti. Papara Park'ta oynanan mücadeleyi 1-1 berabere bitti.
Trabzonspor'da gol 16. dakikada Onuachu'dan gelirken Samsunspor'un golünü 88. dakikada Mouandilmadji kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Bordo-Mavililer puanını 10 yaparken Samsunspor ise 7 puana çıktı.
Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak. Samsunspor ise evinde Antalyaspor'u ağırlayacak.
TARAFTARLAR YOĞUN İLGİ GÖSTERDİ
Trabzonsporlu taraftarlar, karşılaşmaya büyük ilgi gösterdi.
Karşılaşmanın biletlerinin tamamını tüketen bordo-mavili taraftarlar, Papara Park'ı doldurdu.
Konuk takım taraftarları da bulundukları tribünü doldurarak Trabzon deplasmanında takımlarını yalnız bırakmadı.
MAÇTAN DAKİKALAR
8. dakikada ceza alanı sağ çaprazından Olaigbe'nin şutunda yerden seken topu kaleci Okan Kocuk, yatarak direk dibinden çeldi.
16. dakikada Trabzonspor'un gelişen organize atağında son olarak sağ taraftaki Zubkov'un ortasında, altıpas içerisinde Onuachu, uçarak kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 1-0.
20. dakikada Yunus Emre Çift'in ceza alanı dışından şutunda yerden seken top, kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.
27. dakikada Trabzonspor'da sakatlanan Pina'nın yerine Arif Boşluk oyuna dahil oldu.
29. dakikada Zeki Yavru'nun soldan kullandığı köşe atışında, arka direkte Tomasson'un ayağıyla tamamlamak istediği topu çizgi önünde Onuachu, kafayla uzaklaştırdı.
37. dakikada sağ çaprazdan ceza alanına giren Augusto'nun şutunda önce savunmaya sonra direğe çarpan top kornere çıktı.
44. dakikada Ntcham'ın ceza alanı içinden şutunda top az farkla üstten auta gitti.
Trabzonspor, karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 önde kapadı.