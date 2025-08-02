Trabzonspor 58’nci kuruluş yıldönümünü kutlandı

Trabzonspor’un 58. kuruluş yıl dönümü, bugün 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı’nda düzenlenen törenle kutlandı.

Bordo-mavili kulübün vefat eden kurucuları ve kaybettiği değerlerin anısına yapılan saygı duruşu ve ardından okunan İstiklal Marşı ile başlayan tören, Trabzonspor Başkan Yardımcısı Kemal Ertürk ve Divan Kurulu Başkanı Mahmut Ören tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk koyulmasıyla devam etti.

Törende ilk konuşmayı yapan Divan Kurulu Başkanı Mahmut Ören, "Trabzonspor; Karadeniz dalgaları gibi coşkulu, Trabzon gibi mağrur, halkı gibi vakur, imkansızlıkların içinden doğmuştur. Sırtını yalnızca şehrinin dağlarına, yüreğini halkının sevgisine yaslayan büyük bir çınardır. Nice yıllara Trabzonspor!" diye konuştu.