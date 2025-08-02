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        Trabzonspor 58’nci kuruluş yıldönümünü kutlandı

        Trabzonspor'un 58. kuruluş yıl dönümü, bugün 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'nda düzenlenen törenle kutlandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02.08.2025 - 16:29 Güncelleme: 02.08.2025 - 16:29
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        Trabzonspor 58'nci kuruluş yıldönümünü kutlandı
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        Trabzonspor’un 58. kuruluş yıl dönümü, bugün 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı’nda düzenlenen törenle kutlandı.

        Bordo-mavili kulübün vefat eden kurucuları ve kaybettiği değerlerin anısına yapılan saygı duruşu ve ardından okunan İstiklal Marşı ile başlayan tören, Trabzonspor Başkan Yardımcısı Kemal Ertürk ve Divan Kurulu Başkanı Mahmut Ören tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk koyulmasıyla devam etti.

        Törende ilk konuşmayı yapan Divan Kurulu Başkanı Mahmut Ören, "Trabzonspor; Karadeniz dalgaları gibi coşkulu, Trabzon gibi mağrur, halkı gibi vakur, imkansızlıkların içinden doğmuştur. Sırtını yalnızca şehrinin dağlarına, yüreğini halkının sevgisine yaslayan büyük bir çınardır. Nice yıllara Trabzonspor!" diye konuştu.

        Başkan Yardımcısı Kemal Ertürk ise törende yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

        "Trabzonspor sadece bir futbol kulübü değil; bir şehrin en büyük ve dünyaca en bilinen markası, milyonların ortak tutkusu, gururu ve kimliğidir. Şartlar ne olursa olsun yok olmayan mücadele gücü, bitmeyen azmi, örnek duruşu ve bordo-mavi renkleriyle, ‘Bize Her Yer Trabzon’ diye haykıran, herkesin gıpta ile baktığı ortak bir değerdir. Bu anlamlı günde başta kurucu büyüklerimizi, şampiyon takımlarımızın kahramanlarını ve kulübümüz için emek vermiş tüm değerlerimizi saygı ve minnetle anıyorum. Birlik ve beraberlik içinde nice 58 yıllara ulaşmak ve daha büyük başarılara imza atmak dileğiyle"

        Tören, yapılan konuşmaların ardından çekilen toplu hatıra fotoğrafıyla sona erdi.

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