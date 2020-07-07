Medical Park Stadı'nda saat 18.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Galatasaray karşısında deplasmanda aldığı 3-1'lik galibiyetle şampiyonluk yolunda kritik haftayı kayıpsız geçiren bordo-mavililer, Fraport TAV Antalyaspor karşısında da kazanarak yoluna devam etmek istiyor.

Ligde Medipol Başakşehir'in 2 puan gerisinde 61 puanla ikinci sırada yer alan Karadeniz ekibi, şampiyonluk yolunda iddiasını daha da güçlendirmeyi amaçlıyor.

Trabzonspor'da kart cezalısı Da Costa, yarınki mücadelede forma giyemeyecek. Kart cezası tamamlanan Pereira ise takımda yer alabilecek.

Bordo-mavililerin Antalyaspor karşılaşmasına Uğurcan Çakır, Pereira, Hüseyin Türkmen, Campi, Novak, Abdulkadir Parmak, Sosa, Ndiaye, Abdülkadir Ömür, Ekuban ve Sörloth 11'i ile çıkması bekleniyor.

48. RANDEVU

Trabzonspor ile Fraport TAV Antalyaspor, yarın Trabzon'da yapacakları maçla ligde 48. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 47 maçta, bordo-mavililerin galibiyetlerde 29-8 üstünlüğü bulunuyor, 10 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.

Trabzonspor, söz konusu maçlarda 87 gol attı, kalesinde 45 gol gördü.

TRABZON'DAKİ MAÇLAR

Trabzonspor, rakibiyle sahasında oynadığı 23 maçta 15 galibiyet, 6 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Bordo-mavililer, bu maçlarda 50 gol atarken, 18 gol yedi. İki takım arasındaki maçlarda en farklı skorlu galibiyeti Antalyaspor, 2015-2016 sezonunda sahasında 7-0'lık sonuçla elde etti. Trabzonspor, bu karşılaşmada tarihinin en farklı skorlu yenilgilerinden birini aldı.

Ligin ilk yarısında iki takım arasında Antalya'da oynanan karşılaşmayı Karadeniz ekibi, 3-1 kazandı.