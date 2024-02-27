Trabzonspor- Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final turunda Trabzonspor sahasında RAMS Başakşehir ile karşılaşacak. Tek maç usulüne göre oynanacak olan maçta kazanan takım adını yarı final turuna yazdıracak. Peki, Trabzonspor-Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final turunda yarın RAMS Başakşehir ile sahasında kozlarını paylaşacak. Kupa'ya 4'üncü turdan dahil olan Trabzonspor, son 16 turunda Gençlerbirliği'ni eledi. Başakşehir ise Hatayspor'u penaltılarla geçerek çeyrek finale yükseldi. Peki, Trabzonspor-Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
TRABZONSPOR- BAŞAKŞEHİR ZTK ÇEYREK FİNAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde yarın sahasında RAMS Başakşehir ile karşı karşıya gelecek.
Papara Park'ta saat 17.30'da başlayacak karşılaşma, A Spor'dan canlı yayınlanacak.
TRABZONSPOR- BAŞAKŞEHİR MAÇI MUHTEMEL 11'LER
Trabzonspor: Uğurcan, Meunier, Mendy, Denswil, Eren, Berat, Umut, Visca, Bardhi, Trezeguet, Onuachu
Başakşehir: Deniz, Dubois, Josef, Opoku, Lima, Berkay, Deniz, Aleksic, Abeid, Davidson, Piatek
TRABZONSPOR'DA SON DURUM
Trabzonspor, Abdullah Avcı yönetiminde ligde oynadığı son 3 karşılaşmayı kazandı. Kupada ise dördüncü turda Çorumspor, beşinci turda Manisa ve FK ve son 16 turunda Gençlerbirliği'ni mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.
BAŞAKŞEHİR'DE SON DURUM
Çağdaş Atan yönetiminde çıkış arayan Başakşehir ise bu sezon ligde beklentilerin uzağında kaldı. Başakşehir, kupada Şanlıurfaspor, Boluspor ve Hatayspor’u penaltı atışlarının ardından mağlup etti.