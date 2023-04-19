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Trabzonspor Başkanı Doğan: Hocamız, Trabzon ruhu taşıyor

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, "Hocamız, Trabzon ruhu taşıyor. İnatçı ve şampiyonluğu çok istiyor. Sahip olduğu tartışmasız özelliklerinin yanı sıra bize çok benzediği için de Trabzonsporumuza katabileceği çok şey var" dedi

Trabzonspor Başkanı Doğan: Hocamız, Trabzon ruhu taşıyor
DHA

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, göreve geldikleri ilk günden itibaren en büyük hedeflerinin Trabzonspor´u maddi ve manevi anlamda Türkiye´nin örnek kulübü haline getirmek olduğunu vurguladı. Doğan, "Amacımız bu renklere gönül veren herkese bizden ve takımından her vesileyle gurur duymalarını sağlamak oldu. Yönetim kurulu olarak, akıllıca ve iyi düşünülmüş kararlar almakla yükümlüyüz. Geçen sene büyük bir coşkuyla kutladığımız şampiyonluk, ligin açık ara en iyi takım performansının yanında, bu inatçı kararlılık sayesinde kazanıldı. İnandıklarımızın arkasında durarak, yorulmadan, pes etmeden. Bu şanlı sezondan sonra, şampiyonluğun Trabzonspor için bir gelenek haline geldiğine ve bu verimli topraklardan daha nice şampiyonluklar çıkacağına kalpten inanıyoruz. Kalıcı başarı hedefine ulaşabilmek; sahip olduklarımızı koruyup, üzerine yenilerini eklemekle mümkün. Yeni yetenekler keşfetmek, geliştirmek, Trabzonsporumuza kazandırmak, dünya vitrinine çıkartmak, herkesten çok çalışmak ve daima aynı takımda bulunmakla mümkün" dedi.

"SEZON SONU GELEYİM´ DİYENLERLE İKİNCİ BİR GÖRÜŞMEMİZ OLMADI"

Teknik adam arayışları sırasında 3 isimle görüştüklerini, bunlardan birinin de Bjelica olduğunu kaydeden Başkan Doğan, şöyle konuştu: "Altını özellikle çizmek isterim ki, süreç içerisinde bazı teknik adamlarla görüşmeler yaptık. Ancak bugün takımımızın başında yer almak istemeyen, `sezon sonu geleyim´ diyenlerle ikinci bir görüşmemiz olmadı. Takımımızın içerisinde bulunduğu durumu gerekçe göstererek sorumluluk almaktan kaçan kim olursa olsun, masadan kalktık. Teknik Direktörümüz Bjelica ise tüm bunlardan uzak bir yaklaşım gösterdi. Daha ilk temasımızda bahanelere sığınmayan, mazeretler öne sürmeyen, tüm sorumluluğu üzerine alarak biran önce takımın başına geçmek istediğini söyleyen Bjelica´nın bu davranışı ben ve yönetim kurulundaki arkadaşlarımı çok etkiledi. Bir yol yürünecek ise bizim gibi elini değil gövdesini taşın altına koyanla yürüyeceğiz. Şüphesiz bizim insanımızın özel bir karakteri var. Bizler, inandığı şeylerden kolay vazgeçmeyen, tuttuğunu koparan, hırslı insanlarız. Ama aynı zamanda, öğrenmeye açığız"

"HOCAMIZ, TRABZON RUHU TAŞIYOR"

Başkan Doğan şöyle devam etti: "Şuna da inanıyoruz: Biz, bize benzeyen insanlarla çok daha hızlı yol alırız. İspatı müzemizde. Bu yüzden, yeni teknik direktörümüzü seçerken, biraz evvel bahsettiğim vizyonun yanı sıra, birlikte yol alacağımız kişinin karakteri de önemliydi. Bugün yerine sezon sonu gelmek isteyenlerle değil, bugün bu sorumluluğu alanla geleceği inşa edeceğiz. Nenad Bjelica bizi ve bu vizyonu en iyi anlayan, yapmak istediklerimize en yüksek katkıyı sunabilecek kişidir. Bundan şüphe duymuyorum. Zaman içerisinde hepimiz şahit olacağız. Hocamız, Trabzon ruhu taşıyor. İnatçı ve şampiyonluğu çok istiyor. Sahip olduğu tartışmasız özelliklerinin yanı sıra bize çok benzediği için de Trabzonsporumuza katabileceği çok şey var. Biz de karşılığını, güçlü bir destek, saygı ve sevgiyle vereceğiz."

"ALTYAPI VE SCOUTİNG´E ÇOK ÖNEM VERİYORUZ"

Başkan Doğan, altyapı konusuna değinerek "Altyapı ve Scouting´e çok önem veriyoruz. Ana planımız da Trabzonspor altyapısını daha üretken hale getirmek, genç ve yetenekli ayrıca gelecek vaat eden oyuncuları gerek Türkiye gerekse Avrupa´dan bulup Trabzonspor´a kazandırmaktır. Yani üreterek yarışmak, geliştirerek ve değerli hale getirerek satmaktır. Sayın Bjelica´nın kariyerine baktığımızda da planlamamıza uygun profil olduğunu gördük. Hem oyuncuya değer katıyor hem de gelişimine büyük katkı sağlıyor. Bjelica ile görüşmeden önce Barcelona Kulübü´nde yaptığı bir sunumu arkadaşlarım bana getirdi. İncelediğimde çok etkilendim" dedi.

"PLANLAMALARIMIZA HEMEN BAŞLADIK"

Yeni teknik adamla planlamalara hemen başladıklarını aktaran Doğan, "Bugün hocamızla birlikte planlamalarımıza hemen başladık. Birlikte hem A Takım hem altyapı hem de scouting tarafını daha doğru bir şekilde organize ederek geleceğin Trabzonspor´unu inşa edeceğimize inanıyorum. Hocamıza bir kez daha hoş geldin diyor, kulübümüz için hayırlı olmasını diliyorum. Bu süreçte Futbol A Takımımızda Teknik Direktörlük görevini üstlenen Altyapı, İzleme ve Değerlendirme Koordinatörümüz Sayın İhsan Derelioğlu´na da teşekkür ediyorum" diyerek açıklamalarını tamamladı.

BJELICA: GURURLU HİSSEDİYORUM

Stadyumda Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyeleri Derviş Köz ve Ali Haydar Gedikli´nin eşlik ettiği Hırvat teknik adam, "Çok mutlu ve gururlu hissediyorum kendimi. Bu büyük takımın, büyük taraftarın bir parçası olabilmek, onlarla olabilmek benim için büyük bir gurur. Bugün takımla beraber ilk iş günüm olacak, onlarla ilk defa beraber çalışacağız. Bunun için şimdiden sabırsızlandığımı söyleyebilirim. Bu takımın daha da iyi olabilmesi için elimden geleni yapacağım. Birçok mesaj aldım taraftarlarımızdan, buraya gelmeden önce de Trabzonspor´u takip ediyordum. Daha önce de zaten bilgim vardı. İlk anlaştığımız andan itibaren taraftarlarımız sosyal medya üzerinden o kadar güzel şeyler söylediler ki beni de çok mutlu ettiler. Hoca ekibi ve oyuncular olarak, takımımız için elimizden gelen her şeyi yapan insanlarız. Taraftarlarımızın desteği olmadan ve gösterdikleri bu sevgi olmadan bunu başarmamız mümkün olmayacaktır. Bu takım henüz bir sene önce çok büyük başarılar elde etti, onu tekrarlayabiliriz ancak bunu beraber olursak yapabiliriz. Onlardan tek isteğimiz bize zaman tanımalarıdır. Bu takımı ait olduğu yere tekrardan ulaştıracağımıza da eminim" ifadelerini kullandı.

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